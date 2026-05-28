Η Ελλάδα προχωρά σε διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα όπως αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές πηγές, με το πόρισμα να βρίσκεται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετειχε σήμερα στο Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ στη Λεμεσό, όπου, έχοντας πλέον στα χέρια του το πόρισμα των ειδικών για το drone που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα, ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Eίχε επίσης συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το drone είναι ουκρανικής κατασκευής, αναμένονται οι απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες και θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες και διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Η προαναγγελία Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς σχετική κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είχε προαναγγείλλει ότι η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία.

«Τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, στο πόρισμα έχουνε διαβιβαστεί και στο γραφείο του πρωθυπουργού και στο υπουργείο Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τους αρμοδίους, εν προκειμένω και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα με ασφάλεια, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω και να πω κάτι παραπάνω —ούτε γνωρίζω ούτε μπορώ να πω κάτι παραπάνω—είναι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Άρα, αντιλαμβάνεστε ποιες θα είναι και οι επόμενες ενέργειες» τόνισε.

Γεραπετρίτης: Ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην «ανάγκη της τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε:

Βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και γενικότερης εχθροπάθειας στον κόσμο, για το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανταγωνιστικότητα, αλλά ανταγωνιστικότητα με συνοχή και σύγκλιση. Σημαίνει ανθεκτικότητα, ενεργειακή και αμυντική. Και βεβαίως, σημαίνει αλληλεγγύη, και αλληλεγγύη όλων των κρατών, έτσι ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί η ευρωπαϊκή συμμαχία και να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ, η οποία της αρμόζει.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να επισημάνω την ανάγκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας, να αναπτυχθεί μια πολιτική, η οποία θα είναι 360 μοιρών, θα κοιτάζει συνολικά τον κόσμο και ιδίως τον Παγκόσμιο Νότο.

Σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ζητήματα που μας αφορούν με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο εξαιρετικά κρίσιμες χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση.

Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Όπως επίσης, θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκοσμίων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου».

