Ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Βόρειας - Ανατολικής Πάτρας για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Τη δημιουργία του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Βόρειας – Ανατολικής Πάτρας για το Περιβάλλον και την Αειφορία ανακοίνωσαν κάτοικοι και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής δράσης γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα.

Με αφετηρία τη συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσα από τις κινητοποιήσεις για τις ανεμογεννήτριες στον Περιστεροβράχο και το αιολικό πάρκο στον Πατραϊκό, ο νέος σύλλογος φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ενιαία φωνή για την προστασία των ακτών, των δημόσιων χώρων και του φυσικού περιβάλλοντος της Βόρειας Πάτρας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Με την εμπειρία, τη δυναμική και τη συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσα από τις επιτροπές αγώνα για τις ανεμογεννήτριες στον Περιστεροβράχο και για το αιολικό πάρκο στον Πατραϊκό, θεωρήσαμε ότι η ίδρυση ενός μεγάλου συλλόγου στη Βόρεια Πάτρα αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.

Έτσι, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Β.Α. Πάτρας για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι πλέον γεγονός.

Στον σύλλογο μπορούν να συμμετέχουν κάτοικοι από την Παραλία Προαστίου, τα Μποζαΐτικα, το Βελβίτσι, τον Καστελλόκαμπο, το Ρίο, τον Άγιο Βασίλειο, το Ακταίο, τα Αραχωβίτικα, το Δρέπανο, τον Ψαθόπυργο, το Πλατάνι, τα Αργυρά, τα Σελλά, την Πιτίτσα, το Άνω καιΚάτω Καστρίτσι και τη Μαγούλα.

Η δημιουργία του συλλόγου ενώνει συνοικίες και κοινότητες με κοινές περιβαλλοντικές ανάγκες και προβλήματα, δίνοντας μια δυνατή και συλλογική φωνή στους κατοίκους.

Με βασικούς άξονες το πράσινο, την καθαριότητα, την ανακύκλωση, την προστασία των ακτών και των δημόσιων χώρων, επιδιώκουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις και δράσεις για έναν τόπο πιο καθαρό, ανθρώπινο και βιώσιμο.

Πιστεύουμε ότι η ισχύς βρίσκεται στην ένωση, τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμβάλει ενεργά στην προστασία του τόπου μας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Πρόεδρος: Νίκος Κοτρωνιάς ( Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου «Πράσινος Λόφος» Τσ/κων Πλατανίου, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΔΕ )

Αντιπρόεδρος: Νίκος Κορωναίος ( Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας και Πολιτιστικού Συλλόγου Ρίου )

Γραμματέας: Γεωργαρά Αναστασία (πρ. Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανίου )

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Ντάγανου Κωνσταντίνα ( πρ. Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αραχωβιτίκων )

Ταμίας: Σταματόπουλος Βασίλης ( Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου )

Αναπληρωτής Ταμίας: Μπασκούτας Ανδρέας ( Πρόεδρος Κοινότητας Αργυράς )

Μέλος: Ζαβέρδας Παύλος ( Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Προαστίου )

Μέλος: Παναγιωτακόπουλος Ηλίας ( Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Μποζαϊτίκων )

Μέλος: Κανελλόπουλος Ιωάννης ( Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελοκάμπου )

Αναπληρωματικό μέλος: Πετροπούλου Γεωργία (Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αραχωβιτίκων )

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Πρόεδρος: Κωστόπουλος Παναγιώτης ( Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Βελβιτσίου )

Βλαχάκης Γεώργιος ( Μέλος Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Προαστίου )

Κολιαδήμας Δημήτρης ( Γραμματέας Πολιτιστικού Συλλόγου Τσελεϊκων)

Σακελλαρίου Νίκος (Μέλος ε.ε. Δρεπάνου)

Δημακόπουλος Βασίλης

Αναπληρωματικό Μέλος: Παπαγεωργόπουλος Δημήτρης ( πρ. Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράς )".