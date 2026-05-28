Η Πάτρα τίμησε την Μέμα Σταθοπούλου - Συγκίνηση στην εκδήλωση στο θέατρο Επίκεντρο+

Μια βραδιά υψηλής συγκίνησης, πολιτισμού και αναγνώρισης της προσφοράς της ηθοποιού Μέμας Σταθοπούλου (1941-1999) στο θέατρο και την τέχνη έζησε το βράδυ της Τετάρτης 27-5-2026 η Πάτρα, στο κατάμεστο θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου, κατά την παρουσίαση της βιογραφίας της αγαπημένης Πατρινής ηθοποιού, η οποία κυκλοφορεί από τα «24 Γράμματα» στα βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδας με την υπογραφή του συμπολίτη δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου.

Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς περισσότεροι από 400 Πατρινοί έσπευσαν να τιμήσουν τη Μέμα Σταθοπούλου, με αποτέλεσμα ο χώρος να αποδειχθεί μικρός για να φιλοξενήσει όλους όσοι επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Πολλοί παρέμειναν όρθιοι επί περισσότερες από δύο ώρες, ενώ αρκετοί συμπολίτες δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην αίθουσα και παρέμειναν στον προαύλιο χώρο του θεάτρου, γεγονός που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανάγνωση μηνύματος του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος, μέσω του χαιρετισμού του, εξήρε τη διαχρονική παρουσία και προσφορά της Μέμας Σταθοπούλου στην ελληνική θεατρική σκηνή και την συνεισφορά τους πατρινού συγγραφέα, στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης μέσα από εκδόσεις και δράσεις που αναδεικνύουν σημαντικές προσωπικότητες του τόπου.

*Κείμενο του κ. Φωτήλα όπως και του ηθοποιού και συγγραφέα Μάκη Δελαπόρτα φιλοξενούνται στη βιογραφία "Μέμα Σταθοπούλου, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό" του Παναγιώτη Ρηγόπουλου.

ΟΜΙΛΙΕΣ

Την εκδήλωση πλαισίωσαν ιδιαίτερα σημαντικές εισηγήσεις και παρεμβάσεις ανθρώπων του πανεπιστημιακού, καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού χώρου:

• Λίνα Ρόζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ανέδειξε τη συμβολή της Μέμας Σταθοπούλου στο ελληνικό θέατρο και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

• Ευανθία Στιβανάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σκηνοθέτις, που αναφέρθηκε στη θεατρική πορεία της τιμώμενης και στη διαχρονική καλλιτεχνική της παρουσία.

• Νίκος Σουγλέρης, δημοσιογράφος, ο οποίος μίλησε για τη σημασία καταγραφής της πολιτιστικής μνήμης και τη διαδρομή της Μέμας Σταθοπούλου.

Ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά ήταν οι παρεμβάσεις και προσωπικές εξομολογήσεις των σημαντικών ηθοποιών Όλγας Πολίτου, η οποία έλκει την καταγωγή της από την Πάτρα και Πολύνας Γκιωνάκη, κόρης του αείμνηστου και εξαιρετικά αγαπητού ηθοποιού Γιάννη Γκιωνάκη, οι οποίες μίλησαν με βαθιά συγκίνηση για τη Μέμα Σταθοπούλου, θυμήθηκαν κοινές στιγμές μαζί της και μοιράστηκαν προσωπικές μνήμες από την πορεία και την προσωπικότητά της.

Οι δύο ηθοποιοί, εμφανώς συγκινημένες και δακρυσμένες, απευθύνθηκαν στο κοινό της εκδήλωσης με λόγια αγάπης και θαυμασμού για τη Μέμα Σταθοπούλου. Ήταν μία από τις πιο ανθρώπινες και συγκλονιστικές στιγμές της βραδιάς, με δυνατό, παρατεταμένο χειροκρότημα από τον κόσμο.

Τιμητικές Βραβεύσεις και Απονομές

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι τιμητικές απονομές, μέσα από τις οποίες φορείς και εκπρόσωποι της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής απέδωσαν φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό.

Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση

Η Παναχαϊκή τίμησε τη Μέμα Σταθοπούλου για την προσφορά της στον πολιτισμό και την πόλη της Πάτρας.

Την απονομή πραγματοποίησε ο Χρήστος Πλακούδας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης, ενώ την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο αδελφός της Μέμας Σταθοπούλου, Νίκος Σταθόπουλος.

Το πανελλαδικής κυκλοφορίας περιοδικό «Πατρινόραμα» τίμησε τη σπουδαία ηθοποιό αναγνωρίζοντας την πολυετή παρουσία και προσφορά της. Την απονομή έκανε ο εκδότης του περιοδικού Θεόδωρος Παπαβασιλείου, ενώ την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο σύζυγός της, Δημήτρης Μαρούσης.

ΤΑΣΕΗ

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ) απέδωσε τιμητική διάκριση στη Μέμα Σταθοπούλου για την προσφορά της στον χώρο του θεάτρου.

Την απονομή πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος του ΤΑΣΕΗ Κώστας Βενετσάνος, ενώ την πλακέτα παρέλαβε ο αγαπημένος γιος της, Κωνσταντίνος Μαρούσης.

Ξεχωριστό τόνο συγκίνησης και νοσταλγίας στη βραδιά έδωσε η μουσική παρέμβαση του Κώστα Βενετσάνου, ο οποίος, με τη συνοδεία του Πατρινού μαέστρου Σταμάτη Λέκκα, ερμήνευσε διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου.

Ιδιαίτερα όμορφη στιγμή αποτέλεσε η ερμηνεία της εμβληματικής «Στέλλας», τραγουδιού που ο ίδιος είχε πρώτος δισκογραφήσει και το οποίο είχε ερμηνεύσει την ίδια εποχή η Μέμα Σταθοπούλου σε κινηματογραφική της εμφάνιση, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχαν οι προβολές οπτικοακουστικού υλικού, που μετέφεραν το κοινό σε σημαντικές στιγμές της ζωής και της πορείας της Μέμας Σταθοπούλου, από τα μεγάλα ονόματα του Ελληνικού κινηματογράφου στα μέσα του '60, αρχές του '70.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο θέατρο Επίκεντρο+ προβλήθηκαν αποσπάσματα από τη μοναδική τηλεοπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Μέμα Σταθοπούλου το 1993 στον δημοσιογράφο και συγγραφέα της βιογραφίας, Παναγιώτη Ρηγόπουλο στο τοπικό κανάλι Achaia channel, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να ξαναδεί και να ακούσει τη σπουδαία ηθοποιό.

Συγκίνηση σκόρπισε και η παρουσίαση του τραγουδιού «Μέμα», δημιουργία των Γιώργου και Μάνου Μαρκίδη, αφιερωμένου στην αείμνηστη Πατρινή ηθοποιό. Το τραγούδι πλαισιώθηκε από οπτική επένδυση της Πατρινής γραφίστριας Δήμητρας Σκαρμούτσου, η οποία έδωσε κίνηση σε εξώφυλλα περιοδικών και φωτογραφίες της Μέμας Σταθοπούλου από την πορεία της στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο δημοσιογράφος και δημιουργός του βιβλίου - βιογραφίας της Μέμας Σταθοπούλου, Παναγιώτης Ρηγόπουλος, συγκινημένος από τη μαζική ανταπόκριση, δήλωσε:

«Μια μεγάλη συγγνώμη σε όσους δεν κατάφεραν να μπουν στο θέατρο, αλλά και σε όσους παρέμειναν όρθιοι για περισσότερες από δύο ώρες. Χθες γίναμε όλοι ένα, τιμώντας τη Μέμα, τη διαδρομή της και την προσφορά της στον πολιτισμό».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους συντελεστές, τους φορείς, τους υποστηρικτές της έκδοσης και στο κοινό της Πάτρας, που με την παρουσία του μετέτρεψε την εκδήλωση σε μια ιστορική βραδιά μνήμης, πολιτισμού και συγκίνησης, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση.