Πάτρα: Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Ολομέλεια του σπιράλ

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Άκρως επιτυχημένη κρίνουν την Τακτική Ολομέλεια του σπιράλ τα μέλη της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης της Πάτρας που συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο Myway την περασμένη Κυριακή.

Το ανώτατο όργανο της παράταξης συνεδρίασε προκειμένου να εγκρίνει τα πεπραγμένα της απερχόμενης Πολιτικής Γραμματείας. Παράλληλα συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν το άμεσο και το απώτερο μέλλον, με ορίζοντα τις επόμενες δημοτικές εκλογές στα τέλη του 2028.

Κατά την συνεδρίαση ο επικεφαλής Πέτρος Ψωμάς, ο Γραμματέας Ανδρέας Κοσμάτος και ο Ταμίας Θωμάς Σοφίας παρουσίασαν λεπτομερώς τον απολογισμό εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών και πολιτικών της παράταξης, από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές και κυρίως από τις αρχές του 2024. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Χάρης Παπαχριστόπουλος, Μαίρη Κάργα, Βαγγέλης Λυμπερόπουλος) και κατόπιν η Ολομέλεια ενέκριναν ομόφωνα τις δράσεις και τον τρόπο που το σπιράλ πολιτεύτηκε αυτό το διάστημα.

Ακολούθησαν εισηγήσεις στελεχών που σχολίασαν την παρούσα κατάσταση στο σπιράλ και στην πόλη και μίλησαν για το μέλλον της παράταξης, συνδυαστικά με τις ευκαιρίες και τις προοπτικές του Δήμου Πατρέων. Όσοι μίλησαν πήραν θέση και σε σχέση και με το γενικό πλαίσιο και τα εναλλακτικά σενάρια οργάνωσης και πορείας τα οποία ανέλυσε λεπτομερώς ο Πέτρος Ψωμάς ανοίγοντας τη συνεδρίαση.

Κατά τη διαδικασία –της οποίας προήδρευσαν οι Δημήτρης Παπαλάμπρου, Μαρία Χλωρογιάννη και Νίκος Κοτσώνης- τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θάνος Δούρος και Χαράλαμπος Στανίτσας και τα μέλη της παράταξης: Γιώργος Αγγελόπουλος, Ευαγγελία Βαβαρούτα, Άκια Σταμάτη, Τάκης Χρονόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Εύα Αθανασοπούλου, Λιλίκα Βέργη, Μάνος Συμιανάκης, Μαρία Μπέλμπα, Δημήτρης Τσιπιανίτης, Χρήστος Βασιλόπουλος, Δημήτρης Παπαλάμπρου, Τόνια Πάππας, Γιώργος Σεργιάννης και Μαράγια Θεάκου.

Η συνεδρίαση είχε παλμό και ενδιαφέρον και ολοκληρώθηκε σε κλίμα διάχυτης ικανοποίησης και αισιοδοξίας. Κατόπιν προκηρύχθηκαν οι επόμενες ενδοπαραταξιακές εκλογές, μία διαδικασία που -βάση του Καταστατικού του σπιράλ- θα οδηγήσει στην εκ νέου ανάδειξη Επικεφαλής, Γραμματέα και Πολιτικής Γραμματείας του σπιράλ, με θητεία από την 1/7/2026 μέχρι τις 31/12/2028.

Σημειώνεται πως μέλη της απερχόμενης Πολιτικής Γραμματείας είναι οι: Πέτρος Ψωμάς - Επικεφαλής, Ανδρέας Κοσμάτος – Γραμματέας, Θωμάς Σοφίας – Ταμίας, Ευαγγελία Βαβαρούτα, Άκια Σταμάτη, Μαρία Γούβη και Γιώργος Αγγελόπουλος".