Ντοκουμέντο: Κατασκευάζοντας το Παμπελοποννησιακό το 1981

Για το Εθνικό Στάδιο Πατρών που παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1981 μετά και από την ολοκλήρωση του ταρτάν, για πολλά χρόνια ψάχναμε φωτογραφικό υλικό από την κατασκευή του αλλά δεν διασώθηκε φωτογραφικό υλικό.

Πρόσφατα όμως, για τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδος Ανδρών χάντμπολ και τον τελευταίο της αγώνα στο Ρότερνταμ (η Ελλάδα πήρε την νίκη και την πρόκριση για τα τελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027 στην Γερμανία) οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της Ο.Χ.Ε. Βάσω Βουκελάτου και Γιάννης Παπαγιαννόπουλος βρέθηκαν στην Ολλανδία και επισκέφτηκαν στο σπίτι του τον Ολλανδό φίλο τους, Ron Stoop στην Χάγη.

Εκεί οι δύο πατρινοί προπονητές ανακάλυψαν στα φωτογραφικά άλμπουμ του Ron Stoop σπάνιο υλικό που αφορά στην τοποθέτηση του ταρτάν στο τότε Εθνικό Στάδιο Πατρών.

Ποιος όμως είναι ο Ron Stoop και ποια η σχέση του με το Εθνικό Στάδιο Πατρών - νυν Παμπελοποννησιακό Στάδιο;

Το καλοκαίρι του 1981 πραγματοποιήθηκαν στο Στάδιο οι τελευταίες εργασίες που ήταν η τοποθέτηση του ταρτάν. Την εργασία είχε αναλάβει η αμερικάνικη εταιρεία Chevron, και έτσι βρέθηκαν στην Πάτρα ένας Ολλανδός προϊστάμενος του έργου και τέσσερεις Ολλανδοί μηχανικοί, ένας εκ των οποίων ήταν ο Ron Stoop.

Οι εργασίες τοποθέτησης του ταρτάν κράτησαν έξι εβδομάδες και είχαν προσληφθεί και 8 Πατρινοί εργάτες. Επίσης ως μεταφραστές είχαν προσληφθεί τα αδέρφια Κώστας Παπαγιαννόπουλος (19 ετών τότε) και ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος (17 ετών τότε) των οποίων η οικία ήταν ακριβώς απέναντι επί της οδού Πατρών - Κλάους.

Ο Ron Stoop ήταν τερματοφύλακας του Άγιαξ και συμπαίκτης με τον Γιόχαν Κρόϊφ!! Μάλιστα από 6-16/4/1968 στα τελικά του XXI Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος UEFA U19, στην Γαλλία, ήταν τερματοφύλακας της εθνικής Ολλανδίας, όπου μάλιστα συμμετείχε και η Εθνική Ελλάδας U19. Μερικά χρόνια αργότερα σε έναν σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Οι πέντε Ολλανδοί διέμεναν στο παρακείμενο ξενοδοχείο «ΚΟΥΚΟΣ» και έτρωγαν στο ονομαστό «εξοχικόν κέντρον ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΥΚΟΣ»

Δύο λόγια για την περιοχή που δημιουργήθηκε το Εθνικό Στάδιο Πατρών.

Σε όλη αυτή την έκταση που σήμερα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ήταν αγροτεμάχια που περιείχαν κυρίως οπωροφόρα δέντρα όπως ροδακινιές, βερυκοκιές, αχλαδιές, ελιές κ.λ.π., σε εύφορο γενικά έδαφος λόγω του χείμαρρου Διακονιάρη, ακριβώς δίπλα (σήμερα διέρχεται υπό την οδό Ελ. Βενιζέλου). Μέσα σε αυτή την έκταση υπήρχαν και πέντε κατοικίες.

Εκεί που σήμερα είναι το Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στην νότια πλευρά του ήταν η οικία του αυτοκινητιστή Ανδρέα Πιτσή, όπου οι δύο γιοι του Νίκος και Χρήστος έπαιξαν μπάσκετ στην Παναχαϊκή Γ.Ε.

Πιο δίπλα, εκεί που σήμερα είναι το πάρκινγκ του Παμπελοποννησιακού Σταδίου βρισκόταν η οικία του Χαράλαμπου Παπαγιαννόπουλου, αυτοκινητιστής στο επάγγελμα (εξάδελφος με την Λούλα Πιτση σύζυγος του Ανδρέα). Ο Χαράλαμπος Παπαγιαννόπουλος ήταν το 1994 ο ιδρυτής την Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ, ενώ οι τέσσερεις γιοι του, Κώστας, Γιάννης, Σάκης και Αλέξης έμελλε να γίνουν η ιστορική χαντμπολική οικογένεια της Πάτρας, στην οποία ακολούθως προστέθηκε η διεθνής αθλήτρια Βάσω Βουκελάτου, σύζυγος του Γιάννη και τα παδιά τους, Χαράλαμπος και Μαρία - Ελένη.

Δίπλα, περίπου επί της οδού Ρίτσου, βρισκόταν η οικία ενός από τους καλύτερους φιλολόγους της Πάτρας, του Τρύφωνα Καραχάλιου. Τα παιδιά του ήταν, ο Γεώργιος καθηγητής φυσικός του πανεπιστημίου Πατρών και η Ελένη στέλεχος των υπηρεσιών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην μέση της οδού Ρίτσου βρισκόταν η οικία του Γεωργίου Κατσούλια (οικοδομικές εργασίες) και μάλιστα ήταν ένας από τους καλύτερους τζακάδες της Πάτρας. Μετά την κατεδάφιση του σπιτιού του μετακόμισε στην Αθήνα, όπου και συνέχισε εκεί το επάγγελμά του.

Προς το τέλος της οδού Ρίτσου βρισκόταν η οικία του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Μαντά, γνωστός μηχανικός που έχει φτιάξει πάρα πολλές μονοκατοικίες και πολυκατοικίες στην Πάτρα.

Αυτά τα πέντε σπίτια κατεδαφίστηκαν και απαλλοτριώθηκαν από το κράτος το 1973 για να δημιουργηθεί το Εθνικό Στάδιο Πατρών και το βοηθητικό στάδιο ακριβώς από πάνω στην ανατολική πλευρά και δίπλα από τρία ανοικτά γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα πρώτα σχέδια, θα κτιζόταν κοντά στην Πλατεία Μαρούδα, στο χώρο που κατασκευάστηκαν αργότερα τα σχολικά συγκροτήματα του 4ου Γυμνασίου/Λυκείου κλπ.

Η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε, για την περιοχή «Καλυδώνα» αμέσως μετά το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, στο δρόμο προς Κουκούλι, όπου σήμερα υπάρχει σταθμός της ΔΕΗ. Και αυτή η θέση εγκαταλείφθηκε λόγω γειτνίασης με το Νοσοκομείο και προκρίθηκε η σημερινή θέση του Σταδίου μετά τον Άγιο Γεώργιο Λάγγουρα και πριν το Κουκούλι.

Εγραφαν οι εφημερίδες σχετικά: «Αθλητικόν έργον λαμπρόν - αντάξιον της παραδόσεως της πελοποννησιακής πρωτευούσης - που θα συνδυάζη λιτότητα γραμμής. λειτουργικήν πληρότητα και άρτιες εγκταστάσεις, θα είναι το εθνικόν Στάδιον Πατρών που ιδρύει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το Στάδιον των Πατρών, ένα πλήρες προπονητήριον, το πρώτον σε επιβλητικότητα και δυναμικότητα από τα εθνικά στάδια της ελληνικής επαρχίας, θα οργανωθή με βάσιν τα πρότυπα της σύγχρονης τεχνικής των αθλητικών εγκαταστάσεων. Θα είναι ένα άρτιον αθλητικόν κέντρον δια να γυμνάζεται με άνεσιν και ευχέρειαν η νεολαία (σχολική και εξωσχολική) των Πατρών σε όλα τα αθλήματα. 27.000 θεατές- φίλαθλοι θα μπορούν ανέτως να απολαμβάνουν το θέαμα των εκεί αθλητικών αγώνων. Το στάδιον θα κτισθή ως γνωστόν εις την περιοχήν «Μαρούδα» στο σημείον διθσταυρώσεως της παλαιάς οδού Πατρών - Καλαβρύτων και της οδού προς την «Αχάϊα Κλάους» θα συνορεύη με το ανεγηρθησόμενον μεγάλον Νοσοκομείον των Πατρών. Μετά τας αρξάμενας εκσκαφάς θα αρχίσουν αμέσως και αι εργασίαι ανεγέρσεώς του, με τα χωματουργικά έργα ενώ παράλληλα εκπονείται η μελέτη υπεδάφους δια την διερεύνησιν των συνθηκών θεμελιώσεως. Η κονίστρα του εσχεδιάσθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού Προγράμματος και των διεθνών κανόνων ποδοσφαίρου. Κάτω από τις κερκίδες θα υπάρχουν χώροι γραφείων, μεγάλη αίθουσα τελετών, αποδυτήρια θεατών πλήρως εξοπλισμένα, εγκαταστάσεις δια γυμναστικήν και τέσσαρες αίθουσες που θα χρησιμοποιούνται ως προπονητήρια πυγμαχίας, πάλης, άρσεως βαρών, πιγκ πογκ. Δίπλα εις το στάδιον θα υπάρχειχώρος αθλοπαιδιών και «προθερμάνσεως» αθλητών. Δεν θα λείπουν βεβαίως και οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού δια νυκτερινούς αγώνας. Η αρχιτεκτονική λύσις που δόθηκε εις το έργον εμελετήθη από τους αρχιτέκτονες κ. Γ. Πάντζαρη, την δίδα Ρενέ Τραυλού και τον αρχιτέκτονα - πολεοδόμο κ. Αντ. Τρίτση (πρώην πρωταθλητή στίβου). Και οι τρεις ειργάσθησαν με μεθοδικότητα και φαντασία, ώστε το σχέδιόν τους, σχέδιον δια έργον δημοσίου και ειδικού χαρακτήρος, να ικανοποιή τον σκοπόν που το στάδιον πρόκειται να εξυπηρετήση. Το έργο πρόκειται να αποτελέση κόσμημα δια την Πάτρα που εξελίσσεται εις βιομηχανικόν, πνευματικόν και τουριστικόν κέντρον. Χάρις δε εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν και παρά την αδιαφορίαν των εκάστοτε κυβερνήσεων».

Ο χώρος έγινε προορισμός ημερήσιων σχολικών εκδρομών, Δημοτικών - Γυμνασιών και Λυκείων από όλη την Πάτρα.

Μάλιστα πίσω και πάνω από το Βοηθητικό, στο ύψος όπου σήμερα οι οδοί Σεφέρη και Μινωτή / Παξινού υπήρχε μικρό κυλικείο που έφτιαχνε καφέ. Και είχε ένα πορτόνι που αν το πέρναγες έμπαινες σε ένα δρομάκι που σε έβγαζε στο παρακείμενο τότε, τεχνικό λύκειο. Εκεί έπαιρναν καφέ οι δάσκαλοι, που ευρισκόμενοι σε ύψωμα είχαν άριστη θέα / επίβλεψη των παιδιών που έπαιζαν. Υπήρχαν και μπασκέτες πάνω σε ύψωμα. Στο πλάι είχε διαδρομή για τρέξιμο.

Τέλος το 1979 παραδόθηκε και το κλειστό γυμναστήριο στο Κουκούλι (το σημερινό Κ. Πετρόπουλος) όπου στην ανατολική του πλευρά υπήρχε και ένα ανοικτό γήπεδο χάντμπολ. Η κατασκευή του κράτησε τρία χρόνια.

Ακολούθησε το 2002 η λειτουργία του «Αντώνης Πεπανός», ενώ το 2004 είχαμε την ανακατασκευή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

* Ευχαριστούμε για τη βοήθεια τους κατοίκους της περιοχής κ.κ. Χρήστο Ευθυμίου, Γιάννη Παπαγιαννόπουλο, Γιώργο Ιω. Κούκο, Μιχάλη Κατσικαδέλη