Ρόδος: Πολιτικός μηχανικός κατηγορείται ότι άρπαξε 138.000 ευρώ από οικογενειακή επιχείρηση

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πολιτικός μηχανικός στη Ρόδο ο οποίος φέρεται να απέσπασε πάνω από 138.000 ευρώ από οικογενειακή επιχείρηση του νησιού.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική» ο κατηγορούμενος πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω σε επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές σε γνωστό καφέ στη Ρόδο, τη στιγμή που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από μήνυση που είχε προηγηθεί εις βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπο γνώριμο στις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη Δικαιοσύνη για παρόμοιες υποθέσεις.

Παράλληλα φέρεται να είχε καταδικαστεί πρόσφατα μέσω διαδικασίας ποινικής διαπραγμάτευσης από το Κακουργιοδικείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής η μήνυση κατατέθηκε από τη δικηγόρο Μύριαμ Τομαρά εκ μέρους οικογενειακής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τουρισμό και τις κατασκευές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πολιτικός μηχανικός φέρεται να απέσπασε συνολικά 138.181 ευρώ μέσα σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάιο του 2026.

Η οικογένεια τον εμπιστεύθηκε για την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η συνεργασία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν η εταιρεία απευθύνθηκε στον μηχανικό προκειμένου να αναλάβει διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόμο.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ως έμπειρος επαγγελματίας με σημαντικές συνεργασίες και μεγάλα έργα στο ενεργητικό του, καταφέρνοντας – σύμφωνα με την καταγγελία – να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών.

Οι πληρωμές ξεκίνησαν σταδιακά, αρχικά με μετρητά και στη συνέχεια μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με τη μήνυση, ο μηχανικός επικαλούνταν την ανάγκη καταβολής παραβόλων, εξόδων φακέλων και διαδικασιών ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, ζητώντας διαρκώς νέα ποσά.

Η μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση φέρεται να σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν – σύμφωνα με την καταγγελία – απέσπασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ επικαλούμενος επείγουσες διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτου και «άνοιγμα φακέλου» για την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο.

Η κουβέντα που «θορύβησε» την οικογενειακή επιχείρηση

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται στις αρχές Μαΐου του 2026, όταν, κατά τη διάρκεια οικογενειακής συζήτησης, αναφέρθηκε το όνομα του πολιτικού μηχανικού και μέλος της παρέας φέρεται να ενημέρωσε τους επιχειρηματίες ότι ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις απάτης.

Λίγες ημέρες αργότερα, η εκπρόσωπος της εταιρείας δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και παρείχε πληροφορίες σχετικά με δήθεν προέγκριση φακέλου της επιχείρησης.

Το περιστατικό ερευνάται πλέον και ως πιθανή περίπτωση αντιποίησης δημόσιας αρχής.

Όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε ακόμη 23.000 ευρώ, η επιχείρηση αποφάσισε να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη.

Σε συνεργασία με τις αρχές οργανώθηκε επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, η οποία οδήγησε στη σύλληψή του επ’ αυτοφώρω.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, απιστία και αντιποίηση δημόσιας αρχής, ενώ η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.