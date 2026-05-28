Ενεργειακές Κοινότητες και βιομάζα στο επίκεντρο ημερίδας στα Καλάβρυτα

Μια σημαντική ημερίδα με θέμα τις Ενεργειακές Κοινότητες και την αξιοποίηση της βιομάζας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου, από τις 18:30 έως τις 21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαβρύτων, ο Όμιλος ΦΙΛΟΙ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ σε συνεργασία με τον Δήμο.

Επιστήμονες και ειδικοί από τον χώρο της ενέργειας, της βιομάζας και της αγροτικής ανάπτυξης θα παρουσιάσουν παραδείγματα από άλλες περιοχές της χώρας και θα αναδείξουν τις δυνατότητες που διαθέτουν τα Καλάβρυτα για τη δημιουργία νέων βιώσιμων δραστηριοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωση.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Ο τόπος μας έχει πολλά προβλήματα με πρώτο αυτό της δημογραφικής γήρανσης. Έχει όμως και σπάνια χαρακτηριστικά, πλούσιους φυσικούς πόρους και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, μία ταυτότητα που την οφείλει στους κατοίκους και την ιστορία τους.

Η ανάσχεση και αντιστροφή της δημογραφικής γήρανσης των Καλαβρύτων πρέπει να είναι η διαρκής προσπάθεια όλων και η αυτή δεν περνάει μόνο μέσα από την απαραίτητο και πολύτιμο αγώνα για την διατήρηση και βελτίωση των τοπικών υποδομών μεταφορών, υγείας, εκπαίδευσης κλπ. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να αναζητεί νέους δρόμους, να δημιουργεί νέους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας και να οδηγεί στην δημιουργία νέων μορφών επαγγελματικής δραστηριότητας. Χρειάζεται να δοθούν ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους αλλά και σε άλλους να εγκατασταθούν εδώ και να δημιουργήσουν δουλειές, εισοδήματα, οικογένειες, να ζήσουν με αξιοπρέπεια στο πανέμορφο φυσικό και αστικό περιβάλλον των Καλαβρύτων.

Ο Όμιλος ΦΙΛΟΙ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρύτων προσπαθούν να αναζητήσουν τέτοιες δυνατότητες και να προτείνουν μονοπάτια συνεργασίας και δραστηριοτήτων που θα οφελήσουν το περιβάλλον, θα τονώσουν τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες και επαγγέλματα και θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων.

Για το σκοπό αυτό στις 30 Μαίου και ώρα 18.30 – 21.00, μία ομάδα ανθρώπων που τους συνδέει η αγάπη τους για τον τόπο και η ειδική γνώση και εμπειρία στον τομέα των ενεργειακών κοινοτήτων και συνεταιρισμών αλλά και της αξιοποίησης της βιομάζας θα βρεθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, με την υποστήριξη της δημοτικής αρχής και την παρουσία τοπικών φορέων (Αγροτικός Γεωργικός Συνεταιρισμός, Δασαρχείο), και θα συζητήσουν για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό. Θα μας μεταφέρουν τις εμπειρίες από άνάλογα εγχειρήματα άλλων περιοχών της Ελλάδας και θα μας ενημερώσουν για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Καλάβρυτα από άποψη πρώτης ύλης βιομάζας αλλά και τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν τέτοια εγχειρήματα.

Είναι οι Βασίλης Φιλίππου, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και Μέλος του ΔΣ της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Καρδίτσας, ο Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας, ο Χρήστος Ζαφείρης, Γεωπόνος & Υπεύθυνος Δέσμης έργων Βιοαερίου – Βιομεθανία από το Τμήμα Αξιοποίησης Βιομάζας του Κέντρου Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο Δημήτρης Παπασωτηρίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και Μέλος των ΦΙΛΟΙ.ΚΑ

Ας είμαστε εκεί να ακούσουμε, να ρωτήσουμε, να συζητήσουμε και να εμπνευστούμε".