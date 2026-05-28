Πάτρα: Η θεατρική παράσταση "Ο παπαγάλος" από το πολιτιστικό σωματείο Αχαϊκό Εργαστήρι Πολιτισμού

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Συν-Δράση του Πολιτιστικού Σωματείου Αχαϊκό Εργαστήρι Πολιτισμού και Παράδοσης παρουσιάζει τη θεατρική κωμωδία «Ο Παπαγάλος» του Βασίλη Νικολάου. H πρώτη παράσταση θα δοθεί απόψε Πέμπτη 28 Μαΐου στις 21.30 στο θέατρο act στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου.

Υπόλοιπο πρόγραμμα παραστάσεων στις 29, 30 και 31 Μαΐου και στις 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου 2026 στις 21.30.

Λίγα λόγια για το έργο:

Μπορείς να κρατήσεις μυστικό; Τι συμβαίνει όταν, όσο κι αν προσπαθείς, δεν μπορείς να σταματήσεις το κουτσομπολιό; Τι συμβαίνει όταν κρυφοκοιτάζεις τις ζωές των άλλων, όταν σχολιάζεις τις αποφάσεις τους, όταν κρίνεις τις επιλογές τους και όταν παπαγαλίζεις τα νέα της γειτονιάς σαν να είναι δελτίο ειδήσεων;

Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω; Μπλέξιμο! Ένα μεγάλο μπέρδεμα! Ατελείωτη ανακατωσούρα και γενική παρεξήγηση. Ή αλλιώς πως να κάνεις μια ολόκληρη πολυκατοικία άνω κάτω! Μα, τέλος πάντων, είναι τόσο μεγάλη αμαρτία να απολαμβάνεις ένα πικάντικο κουτσομπολιό;

Ο παπαγάλος του Βασίλη Νικολάου, μια κωμωδία για όσους δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικό και για όσους βάζουν πάντα λίγη σάλτσα παραπάνω.

Στην παράσταση παίζουν οι:

Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου Κατίνα (Υπηρέτρια),

Ευγενία Παναγιωτοπούλου Ουρανία (Πεθερά Σταμάτη),

Βαγγέλης Σιδέρης Σταμάτης Τσάπουλας (Κουτσομπόλης “Παπαγάλος”),

Όλγα Κονταρίνη Σάντρα Τσάπουλα (Σύζυγος Σταμάτη),

Χρήστος Αβραντινής ως Φρίξος Γαλανόπουλος (Δικηγόρος),

Φωτεινή Αγγελοπούλου Τζούλια Γαλανοπούλου (Σύζυγος δικηγόρου) - Δεσποινίς Μαίρη

(Γραμματέας δικηγόρου) - Κυρία Νικολάου (Κουτσομπόλα γειτόνισσα),

Θεμιστοκλής Τζόβολος Δημήτρης Δημητρίου (Φίλος Σταμάτη)

Ευάγγελος Αρμόνης Όμηρος (Κλητήρας δικηγόρου) - Κύριος Νικολάου (Κουτσομπόλης γείτονας),

Βασίλης Ψυχογυιός Μπάμπης (Φίλος Όμηρου) - Κύριος Σώζος (Κουτσομπόλης γείτονας),

Ελένη Βλαντή Κυρία Ντίνα (Κουτσομπόλα γειτόνισσα).

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Τσαρδάκας.

Παραγωγή: Αχαϊκό Εργαστήρι Πολιτισμού και Παράδοσης 2026



Κρατήσεις: 6936520590.

Στο θέατρο act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα).