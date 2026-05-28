Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Καρέ καρέ η επίθεση και η καταδίωξη - Το βαρύ παρελθόν του ενός δράστη

Οι τρεις συλληφθέντες για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια έχουν, σύμφωνα με τις αρχές, βαρύ ποινικό παρελθόν.

Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί πως μαχαίρωσε, μαζί με ακόμα ένα άτομο, επιχειρηματία στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης.

Κατά τη χθεσινή επίθεση, οι δράστες τραυμάτισαν τον καταστηματάρχη πυροβολώντας τον στα πόδια και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τέταρτου ατόμου που κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένας από τους δράστες επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός μαζί με συνεργό που τον περίμενε έξω από το κατάστημα. Οι δύο άνδρες κινήθηκαν επί της Πατησίων, μπήκαν σε στενό δρομάκι και επιβιβάστηκαν σε όχημα όπου τους περίμενε ο τρίτος συνεργός. Με το αυτοκίνητο επιχείρησαν να διαφύγουν προς τη λεωφόρο Κηφισού, γεγονός που οδήγησε σε αστυνομική καταδίωξη.

Το θύμα, ηλικίας 39 ετών, τραυματίστηκε στα πόδια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι από το κατάστημά του αφαιρέθηκαν χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται πως, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το ασημί SUV των δραστών κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με τρία οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα σε φανάρι, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα πυροβολώντας το πίσω λάστιχο.