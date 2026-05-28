Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Καρέ καρέ η επίθεση και η καταδίωξη - Το βαρύ παρελθόν του ενός δράστη

Η ένοπλη επίθεση στο κατάστημα κινητών τηλεφώνων στα Πατήσια και το ανθρωποκυνηγητό από την Πατησίων μέχρι τη Λεωφόρο Κηφισού
Οι τρεις συλληφθέντες για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια έχουν, σύμφωνα με τις αρχές, βαρύ ποινικό παρελθόν.
Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί πως μαχαίρωσε, μαζί με ακόμα ένα άτομο, επιχειρηματία στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης.
Κατά τη χθεσινή επίθεση, οι δράστες τραυμάτισαν τον καταστηματάρχη πυροβολώντας τον στα πόδια και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τέταρτου ατόμου που κατάφερε να διαφύγει.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένας από τους δράστες επιτέθηκε στον καταστηματάρχη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός μαζί με συνεργό που τον περίμενε έξω από το κατάστημα. Οι δύο άνδρες κινήθηκαν επί της Πατησίων, μπήκαν σε στενό δρομάκι και επιβιβάστηκαν σε όχημα όπου τους περίμενε ο τρίτος συνεργός. Με το αυτοκίνητο επιχείρησαν να διαφύγουν προς τη λεωφόρο Κηφισού, γεγονός που οδήγησε σε αστυνομική καταδίωξη.
Το θύμα, ηλικίας 39 ετών, τραυματίστηκε στα πόδια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι από το κατάστημά του αφαιρέθηκαν χρήματα και κινητά τηλέφωνα.
Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται πως, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το ασημί SUV των δραστών κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με τρία οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα σε φανάρι, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.
Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα πυροβολώντας το πίσω λάστιχο.
Βαρύ το ποινικό μητρώο του 29χρονου - Οι 15 μαχαιριές στη Βαρυπόμπη και η σύλληψη για ναρκωτικά
Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, βαρύ ποινικό παρελθόν έχει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας εκ των συλληφθέντων για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην οδό Πατησίων το απόγευμα της Τετάρτης που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη που κατέληξε μέχρι την λεωφόρο Κηφισού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ο 29χρονος που συνελήφθη μέσα στο τζιπ είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν, με μία σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας επιχειρηματία να ξεχωρίζει.
Η Βαρυπόμπη και τα ναρκωτικά
Ο 29χρονος, όπως λένε αστυνομικές πηγές, είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2022 καθώς είχε κατηγορηθεί πως είχε μαχαιρώσει, μαζί με ακόμα ένα άτομο, έναν επιχειρηματία μετά από παρεξήγηση σε καντίνα στην γέφυρα της Βαρυμπόμπης.
Τότε, ο επιχειρηματίας δέχτηκε περίπου 15 μαχαιριές με μία να τον βρίσκει στη μηριαία αρτηρία. Μάλιστα, είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ.
Ο 29χρονος έχει στο ιστορικό του ακόμα μία σύλληψη «υψηλού προφίλ», καθώς οι αστυνομικοί τον είχαν συλλάβει για ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης που είχε γίνει στο παρελθόν.
Το κίνητρο της επίθεσης
Η έρευνα για το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης κατά του αλλοδαπού ιδιοκτήτη του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων είναι σε εξέλιξη.
Μέχρι στιγμής, αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα και προκρίνεται ως το πιθανότερο σενάριο, είναι το περιστατικό να αφορούσε οικονομικές διαφορές ανάμεσα στο θύμα και στους δράστες.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών, βρίσκεται το ποινικό παρελθόν και των υπόλοιπων συλληφθέντων, ενώ αντικείμενο της έρευνας είναι και τυχόν προηγούμενες επικοινωνίες ανάμεσα στους δράστες και στον 47χρονο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.
