Πάτρα: Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το σεμινάριο Μονωδίας του Ωδείου της «Πολυφωνικής»

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου 2026, το σεμινάριο Μονωδίας του Ωδείου της «Πολυφωνικής», με τη διακεκριμένη mezzo soprano- καθηγήτρια του Ωδείου, Ειρήνη Καράγιαννη (συνοδεία πιάνου: Λούση Χριστοδούλου- πιανίστα, καθηγήτρια του Ωδείου), που ήδη πραγματοποιείται, στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Ωδείου του Οργανισμου (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος- Διοικητική Διευθύντρια: Έφη Καββαδία).

Το σεμινάριο αναφέρεται, στην ερμηνεία της τριλογίας των MOZART- DA PONTE «Nozze di Figaro»- «Don Giovanni»- «Cosi fan tutte») και απευθύνεται σε σπουδαστές και νέους λυρικούς τραγουδιστές.

Τα μαθήματα έχουν στόχο, την προσέγγιση της τριλογίας του W.A. MOZART, τόσο σε φωνητικό, όσον και σε ερμηνευτικό επίπεδο, καθώς και τη σκηνική προσέγγιση των αποσπασμάτων, που έχουν επιλέξει οι συμμετέχοντες.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου την Κυριακή 31-5, στις 5 απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους σπουδαστές του σεμιναρίου, στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Ωδείου της Πολυφωνικής Χορωδίας, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα.

Τηλ. 2610222248 και 2610279679. www.polyphonikipatras.gr.

Καλλιτεχνικός διευθυντής της Πολυφωνικής είναι ο μαέστρος Σταύρος Σολωμός.