Αχαΐα: Κουρὰ νέου Μοναχού στην Ιερὰ Μονὴ Αγίων Πάντων Τριταίας

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στο Καθολικὸ του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Ιεράς και Ιστορικής Μονής Αγίων Πάντων Τριταίας Πατρών, πραγματοποιήθηκε η μοναχικὴ κουρὰ του δοκίμου της Ιεράς Μονής, αποφοίτου του Εκκλησιαστικού Λυκείου και της Σχολής ΣΜΥΚ Βελλὰς Ιωαννίνων, Σπυρίδωνος Ποριτσάνου, στον οποίο ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος έδωσε το μοναχικὸ όνομα «Γερμανός».

Στὴν ὁμιλία του ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών αναφέρθηκε στὸ μοναχικὸ πολίτευμα καὶ στὴν εὐλογητὴ ἐπιλογὴ τοῦ νέου μοναχοῦ νὰ ἀκολουθὴσει τὴν κατὰ Θεὸν πολιτεία, μέσα ἀπὸ τὴν ἀπόλυτον ἀφοσίωσή του στὸ Θεὸ καὶ ἐξήγησε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἔδωσε στὸν νέο Μοναχὸ τὸ ὄνομα «Γερμανός».

Πρῶτον, γιὰ τὸν μεγάλο Ἅγιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανό, ὁ ὁποῖος ἦτο Ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως σὲ καιροὺς δύσκολους γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐξ’ αἰτίας τῆς εἰκονομαχίας. Ὁ Ἅγιος Γερμανὸς διέπρεψε πνευματικά, ἀναδειχθείς ἀστὴρ φαεινός, διὰ λόγων καὶ γραφίδος καὶ πράξεων.

Δεύτερον, γιὰ τὸν Ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτην Πατρῶν Γερμανὸς Α’, ὁ ὁποῖος τὸ ἔτος 1571, μετὰ τὴν νικηφόρο Ναυμαχία της Ναυπάκτου, ἡγήθη ἐπιτυχημένου Ἐπαναστατικοῦ κινήματος ἐναντίον τῶν Τούρκων. Ὅμως τὸ ἑπόμενον ἔτος 1572, οἱ Τοῦρκοι ἐπέστρεψαν, συνέλαβαν τὸν Μητροπολίτη Γερμανὸ καὶ τὸν τεμάχισαν, μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες του, ἀφοῦ προηγουμένως τὸν βασάνισαν φρικτά. (Προτομὴ τοῦ Γερμανοῦ, ἔστησεν ὁ Σεβασμιώτατος, ὅπως καὶ τὶς προτομὲς τῶν δύο ἄλλων Ἐθνομαρτύρων Μητροπολιτῶν Πατρῶν Νεοφύτου καὶ Παρθενίου, στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν).

Τρίτον, πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καὶ Ἐθνεγέρτου, Μητροπολίτου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανού, ὁ ὁποῖος έγινε θρῦλος καὶ ἔμεινε στὴν Ἐκκλησιαστική, Ἐθνικὴ καὶ Παγκόσμια Ἱστορία ὡς ὁ ἀγωνιστὴς Ἱεράρχης ὑπὲρ τῆς ἁγία ἡμῶν Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. Γιὰ τὴν δράση του μαρτυροῦν οἱ πόλεις, τὰ χωριά, τὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια τῆς Ἀχαΐας, τῆς Ἀρκαδίας, τῆς Πελοποννήσου συμπάσης. Μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Λαύρα, ἡ Πλατεῖα Ἁγίου Γεωργίου τῶν Πατρῶν, ἡ Χρυσοποδαρίτισσα, ὁ Ὀμπλός, ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ Ρώμη καὶ τὸ Ἀνάπλι, τὸ Ναύπλιο δηλαδή, ὅπου ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ σὲ ἡλικία 56 ἐτῶν.

«Νὰ φέρεις μὲ χαρά, μὲ ὑπερηφάνεια κατὰ Θεόν, μὲ συγκίνηση καὶ μὲ συναίσθηση τῆς βαριᾶς εὐθύνης καὶ κληρονομιᾶς, ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος μας αὐτὸ τὸ ὄνομα», τόνισε ἐν συγκινήσει, στὸν νέο Μοναχὸ ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος, εὐχηθεὶς εἰς αὐτὸν τὴν κατὰ Θεὸς πρόοδον καὶ προκοπὴν καὶ ἐν τέλει τὸν ἁγιασμόν, διὰ τῆς μοναχικῆς ὁδοῦ καὶ πολιτείας τὴν ὁποίαν, χάριτι Θεοῦ καὶ οἰκείᾳ βουλήσει ἀκολουθεῖς ἀπό σήμερον ἓως τελευταῖας σου πνοῆς.

*Στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων στο Βελιμάχι Τριταίας, καθηγούμενος είναι ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, αρχιμανδρίτης Αρτέμιος Αργυρόπουλος.