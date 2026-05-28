Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στην 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου αγοριού

Ένα 10χρονο παιδί, έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα, χτυπημένο από ρεύμα το οποίο έκλεβε -όπως παραδέχθηκε η ίδια- η 43χρονη γυναίκα στην Ηράκλεια Σερρών.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα στο άψυχο σώμα του 10χρονου από την Ηράκλεια Σερρών, το παιδί έχει σημάδια συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης της 43χρονης, Γιάννη Γιάντσιο, η κατηγορούμενη διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ εξακολούθηση.

Η μητέρα του παιδιού, είχε ήδη αφεθεί ελεύθερη νωρίτερα.

Η 43χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι έκανε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι, όπου εντοπίστηκε το παιδί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες βρέθηκε στο νερό. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 11:45 το πρωί της Τετάρτης (27/5/26) και ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.