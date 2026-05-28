Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Ανοιχτή ημερομηνία» του Θωμά Ιωάννου

Παρουσιάζεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε εκδήλωση στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα η ποιητική συλλογή του Θωμά Ιωάννου «Ανοιχτή ημερομηνία», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλις.

Με τον συγγραφέα θα συζητήσουν η Μαριβάσια Κολλιοπούλου, Φιλόλογος, ο Ανδρέας Λάζαρης, Δρ. Φιλολογίας – Ποιητής και η Μαρία Ψάχου, Δρ. Φιλολογίας. Συμμετέχει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών.

Μελοποιημένη ποίηση

Δέσποινα Γερασιμίδου: Τραγούδι,

Βίλλυ Τζούρα: Πιάνο.

ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ



Μας άφησαν στη θάλασσα

Με κουβαδάκια πλαστικά

Να χτίζουμε στην άμμο

Μάθημα πρώτο της ζωής

Που αλμυρά το πλήρωσα

Κι ο ήλιος που ήταν αδερφός

Με έκαψε ολόκληρο

Τις στάχτες μου στο πέλαγος σκορπώντας

Πρίμα να πάω στα κομμάτια

Μα όσο έχει άμμο η κλεψύδρα μου

Θ' αφήσω τούτη την ακτή

Να ανοιχτώ χεριά χεριά

Με κύματα κι ανέμους να τα βάλω

Έστω κι αν πάω αύτανδρος

*Ο Θωμάς Ιωάννου γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1979 στην Άρτα. Μεγάλωσε στην Πρέβεζα και σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα. Εργάζεται ως ειδικός νευρολόγος.

Το 2012 τιμήθηκε ομοφώνως με το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα για την πρώτη του ποιητική συλλογή, Ιπποκράτους 15, που κυκλοφόρησε το 2011 από τις εκδόσεις Σαιξπηρικόν.

Ποιήματα και δοκίμιά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, στον ημερήσιο Τύπο και σε συλλογικούς τόμους. Είναι τακτικός συνεργάτης του τριμηνιαίου περιοδικού ποίησης Τα Ποιητικά. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί και ανθολογηθεί σε διάφορες γλώσσες.

Τον Απρίλιο του 2017 η συλλογή Ιπποκράτους 15 κυκλοφόρησε, μεταφρασμένη στα γαλλικά από την Clio Mavroeidakos, σε δίγλωσση έκδοση από τις εκδόσεις Desmos, με τίτλο 15, rue Hippocrate.

Πιο πρόσφατο βιβλίο του, η ανθολογία Ο ποιητής Βύρων Λεοντάρης (1932-2014): Έτσι που τραύλισα το πεπρωμένο μου… (Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος-Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης, 2022).