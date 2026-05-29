Και η Κρίσταλ Πάλας στη λίστα των ομάδων με ευρωπαϊκό τρόπαιο

Τρία στα τρία για τις Αγγλικές ομάδες στην Ευρώπη, αφού μετά την κατάκτηση του Διηπειρωτικού από την Τσέλσι, και του Europa από την Αστον Βίλα, και το Κόνφερενς Λιγκ πήγε στο νησί μετά τη νίκη της Κρίσταλ Πάλας Πάλας επί της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Κι όλα αυτά με την Άρσεναλ να έχει την ευκαιρία το ερχόμενο Σάββατο (30/5) να γράψει ιστορία για λογαριασμό της Αγγλίας αν επικρατήσει της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.

4/4; Πολύ πιθανό!

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η Premier League θα γίνει το δεύτερο πρωτάθλημα της Γηραιάς Ηπείρου με τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους την ίδια σεζόν, αφού τη σεζόν 1989-1990 η Serie A έκανε το “3 στα 3” χάρη στις επιτυχίες της Μίλαν (Κύπελλο Πρωταθλητριών), της Σαμπντόρια (Κύπελλο Κυπελούχων) και της Γιουβέντους (Κύπελλο UEFA).

Η Κρίσταλ Πάλας υπέταξε την Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference League και συνέχισε το εντυπωσιακό ρεκόρ των αγγλικών ομάδων στα πέντε χρόνια ζωής της διοργάνωσης, καθώς μετρούν πλέον τρεις νίκες σε ισάριθμες παρουσίες σε τελικούς.

Οι αετοί του ανατολικού Λονδίνου έκαναν το “3 στα 3” για τους Άγγλους σε τελικό στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση αφού είχε προηγηθεί το 2-1 της Γουέστ Χαμ επί της Φιορεντίνα τη σεζόν 2022-23 και το περυσινό 4-1 της Τσέλσι απέναντι στην Μπέτις, με τις μοναδικές ομάδες πλην Αγγλίας που έχουν πανηγυρίσει μέχρι στιγμής το τρόπαιο να είναι η Ρόμα (1-0 την Φέγενορντ τη σεζόν 2021-22) και ο Ολυμπιακός (1-0 την Φιορεντίνα τη σεζόν 2023-24).



Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 120 χρόνια ιστορίας των Λονδρέζων και το τρίτο συνολικά, με το εντυπωσιακό να είναι πως όλοι οι τίτλοι έχουν κατακτηθεί μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο.

Η αρχή έγινε με την επικράτηση της Πάλας με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στον περυσινό τελικό του FA Cup, στις 17 Μαΐου 2025 ενώ η δεύτερη κούπα ήταν το Community Shield που κατακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 απέναντι στην Λίβερπουλ (3-2 στα πέναλτι, 2-2 η κανονική διάρκεια του τελικού), με τον τρίτο τίτλο να πανηγυρίζεται σε γερμανικό έδαφος και να είναι ευρωπαϊκός.

Έγινε έτσι ο 71ος σύλλογος της Ευρώπης με κατάκτηση κάποιου εκ των τεσσάρων Κυπέλλων (Πρωταθλητριώ, ΟΥΕΦΑ, Κυπελλούχων, Κόνφερενς) και ο 110ος αν συμπεριλάβουμε και το Ιντερτότο / Ράπαν.

Αναλυτικά η λίστα