Δήμος Πατρέων: Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Λυκείου

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η Δημοτική Αρχή και το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρέων, εύχονται καλή επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλους τους μαθητές της Γ’ Λυκείου της πόλης μας.

Σε αυτή τη μάχη να βαδίζετε με το κεφάλι ψηλά, με αισιοδοξία και με τη βεβαιότητα ότι αυτή δεν είναι η τελευταία και η μοναδική για το μέλλον σας. Με ψυχραιμία και αισιοδοξία συνεχίστε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα είστε πιο δυνατοί και σίγουρα κερδισμένοι.

Το μέλλον σας το χτίζετε εσείς, όχι με μια μάχη, κάθε μέρα, με αγώνα και γνώση. Στα όνειρά σας δεν μπορεί να βάλει κανείς φρένο και κάθε εμπόδιο μπορείτε να το υπερπηδήσετε.

Πολλές ευχές και συγχαρητήρια στις οικογένειες όλων των μαθητών της πόλης για τον δικό τους αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που κάθε μέρα έρχονται αντιμέτωποι με νέες δυσκολίες όχι μόνο στα σχολεία τους και την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην καθημερινότητά τους, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση & συνεχίζει:

Θερμές ευχές για καλή επιτυχία στα παιδιά του Λαϊκού Φροντιστηρίου που δίνουν τη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων και που φέτος, για ακόμα μια χρονιά, μοιράστηκαν τον αγώνα και τις αγωνίες τους μαζί μας.

Ενημερώνουμε όλους τους γονείς και τους μαθητές ότι αιτήσεις για τα θερινά μαθήματα που αφορούν στους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ’ Λυκείου το σχολικό έτος 2026-2027 (προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων) θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 17/6/2026 στο γραφείο του Λαϊκού Φροντιστηρίου, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης 3ος όροφος από 10.00 πμ έως 14.00 μμ καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου ή διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων e-patras.gr.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22/6/2026 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31/7/2026. Θα πραγματοποιούνται στο 2ο Γυμνάσιο (Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2610274035 καθημερινά 10.00-14.00 ή μέσω mail ([email protected]).