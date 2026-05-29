Η Παναχαϊκή στην Ιστιαία για το Final Four ανόδου

Μια ακόμη ομάδα θα έχει την ευκαιρία να ανέρθει από τη National League 2 στην National League 1 και να συμπληρώσει την πεντάδα των Γαργαλιάνων, ΑΣΕ Δούκα, ΕΦΑΟΖ, Αναγέννηση Καρδίτσας και Γαλάτιστας.



Το Final Four θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Μαΐου στην Ιστιαία, με τη συμμετοχή των Σύλλα Αιδηψού, Αγίων Αναργύρων, ΜΕΝΤ και της Παναχαϊκής.

Αναλυτικά:

Τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν μία θέση στην National League 1 μέσα από το Final 4 των ηττημένων ομάδων της Γ’ Φάσης του πρωταθλήματος της National League 2.

Το πρόγραμμα των αγώνων του Final 4, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ιστιαία στις 30 και 31 Μαϊου είναι το εξής:

30/5

Ιστιαίας 16.30 ΜΕΝΤ-Παναχαϊκή (1)

Ιστιαίας 19.30 Σύλλας Αιδηψού-ΓΕ Αγ. Αναργύρων (2)

31/5

Ιστιαίας 16.00 Νικητής 1-Νικητής 2