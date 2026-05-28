ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις κατά των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα

Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 17 κατηγορούμενοι πλέον αντιμετωπίζουν κατά περίσταση τις πράξεις:

της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης,

της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,

της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος,

της αμεσης συνέργειας στην απάτη και

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν τεθεί από τον Νοέμβριο του 2025 τα μέλη του κυκλώματος, το οποίο σύμφωνα με τις Αρχές δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2019.

Η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ σύμφωνα με την έρευνα αρκετά μέλη συνδέονταν με συγγενικές σχέσεις. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι.

Δομημένη οργάνωση με δράση σε όλη τη χώρα

Κατά τις αστυνομικές Αρχές, η οργάνωση είχε διαρκή δράση, επιχειρησιακή ιεραρχία και σαφώς διακριτούς ρόλους, με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 302 φέρονται να εισέπραξαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αγρότες της περιοχής ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και προστασία των πραγματικών δικαιούχων των επιδοτήσεων.

17 συλλήψεις και έρευνες σε ΚΥΔ

Σε επιχείρηση του λεγόμενου «Ελληνικού FBI» πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα.

Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οκτώ κατοικίες και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο υπάλληλοι ΚΥΔ φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.

Ενδεικτική της έκτασης των ερευνών ήταν η αστυνομική επιχείρηση σε ΚΥΔ στον Λαγκαδά, όπου για περισσότερες από τρεις ώρες οι αστυνομικοί αναζητούσαν έγγραφα και στοιχεία που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Οι ρόλοι μέσα στην εγκληματική οργάνωση

Η έρευνα των Αρχών κατέγραψε συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων. Έξι αρχηγικά μέλη φέρονται να είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό αγροτεμαχίων, βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση των χρημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη υπέβαλαν τις ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει επίσης ότι η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα πολλών κατηγορουμένων δεν είχε καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς και σερβιτόροι, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, ενισχύει την εκτίμηση ότι οι συμμετοχές εξυπηρετούσαν κυρίως την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων και όχι πραγματική αγροτική δραστηριότητα.

Η μεθοδολογία και οι ψευδείς δηλώσεις

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν εξειδικευμένη γνώση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και κενά στους μηχανισμούς ελέγχου.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν φέρεται να βασιζόταν στον εντοπισμό επιλέξιμων αλλά μη δηλωμένων αγροτεμαχίων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στη συνέχεια τα καταχωρούσαν ψευδώς στις αιτήσεις ενίσχυσης που υπέβαλλαν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι στις επίμαχες αιτήσεις δηλώθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα.

Από το 2022 και μετά, σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται να τροποποίησε τη μεθοδολογία δράσης της προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό των παράνομων ενεργειών της και να καλύπτει τα ίχνη της.

Κατασχέσεις και ενδείξεις αιφνίδιου πλουτισμού

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος προκάλεσε αντίστοιχη ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις αιφνίδιου πλουτισμού, καθώς μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε αγορές οχημάτων και εμφάνιζαν οικονομική δραστηριότητα που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τις πραγματικές επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις κατασχέθηκαν:

Πάνω από 302.000 ευρώ

18 χρυσές λίρες

12 αυτοκίνητα

Παράλληλα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και τραπεζικές θυρίδες, στο πλαίσιο της οικονομικής διερεύνησης της υπόθεσης.