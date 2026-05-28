ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Πρεμιέρα την Πέμπτη 4 Ιουνίου της παράστασης "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στις 21.30 στο θέατρο Μπάρρυ, ξεκινά την θεατρική της διαδρομή η νέα παράσταση του σχήματος «Άρμα Θέσπιδος» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, το έργο "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ, που ανεβαίνει σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Πατρινού ηθοποιού Χρήστου Στρέπκου.

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως όλα τα « άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ —έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο— με τον επικίνδυνο επιθεωρητή.

Στην αρχή ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται. Παριστάνοντας τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, έτσι τρομοκρατημένοι, οι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Την ίδια στιγμή, έμποροι και κάτοικοι της πόλης βρίσκουν την ευκαιρία να τον πλησιάσουν και να του αποκαλύψουν όσα του κρύβουν οι τοπικοί άρχοντες: αδικίες, αυθαιρεσίες και μικρές καθημερινές καταχρήσεις εξουσίας.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν — κι όμως, με έναν μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο Επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άρχοντες μιας μικρής πόλης περνούν έναν τυχαίο περαστικό, τον Χλεστιακόφ, για τον εντεταλμένο επιθεωρητή του αυτοκράτορα. Τον κολακεύουν, τον χρηματίζουν, τον παντρεύουν με την κόρη του Έπαρχου. Ο Χλεστιακόφ, ζωντανός άνθρωπος που ζει μέσα στα πάθη του, αν και τους ξεγελά, βαθιά μέσα του τους συμπαθεί τους συγχωρεί.

Αυτή η ανθρώπινη αντίφαση είναι το μεγαλείο του έργου. Όταν όμως φτάνει ο αληθινός και ανάλγητος επιθεωρητής, δεν υπάρχει συγχώρεση. Το ερώτημα που αφήνει ανοιχτό ο Γκόγκολ είναι ακριβώς αυτό που μας καίει σήμερα: όταν στη θέση του επιθεωρητή βρεθεί μια ανάλγητη τεχνητή νοημοσύνη, θα καταλάβει άραγε τα πάθη — αλλά και τις αρετές— των ανθρώπινων λαθών; Η παράστασή μας είναι ένα rock happening, όπου πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί ακροβατούν τα λάθη και οι αρετές όσων παίρνουν αποφάσεις για τους υπόλοιπους εκεί όπου το μεγαλείο και το γελοίο απέχουν μόλις λίγα χιλιοστά.

Συντελεστές:

Μετάφραση - Διασκευή- Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνικά -Κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία- Σχεδιαμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Τeazer: Κωνσταντίνος Λιόπετας

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Επιμέλεια χτενισμάτων: Ίωνας Καλημέρης.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Παραστάσεις: Πέμπτη 4, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 στις 21:30 και Κυριακή 7 Ιουνίου στις 20:00 στο Θέατρο Μπάρρυ.

Θα ακολουθήσει περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 5 ευρώ.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr και από το ταμείο του θεάτρου Μπάρρυ –Σανταρόζα 7 & Καρόλου- μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης.

*Παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6936150650 για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.