Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες - Εν αναμονή της έγκρισης Τραμπ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρει το Axios.

Προσθέτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση.

«Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios.

Η πληροφορία για τη σύγκλιση των δύο πλευρών έρχεται την ώρα που καταγράφεται νέα ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς με επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση πιθανότατα στο Κουβέιτ.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι προχώρησαν σε «αμυντικά πλήγματα», υποστηρίζοντας πως ο στόχος αποτελούσε απειλή για αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Axios σημειώνει ότι η υπογραφή του μνημονίου θα αποτελούσε τη σημαντικότερη πρόοδο στον διπλωματικό τομέα από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο μια τελική συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα θα απαιτούσε περισσότερες -και εντατικές- διαπραγματεύσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο αμερικανικό μέσο ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν συμφωνηθεί σε μεγάλο βαθμό ως Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση της ηγεσίας τους.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι οι Ιρανοί επανήλθαν αργότερα και δήλωσαν ότι είχαν την απαραίτητη έγκριση και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν, πάντως το Ιράν δεν το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας και αυτός ζήτησε να του δοθούν μερικές ημέρες για να το σκεφτεί.