Ο Γ. Γραμματέας του BSEC, Πρέσβης Λάζαρ Κομανέσκου στο Διεθνές Συνέδριο Παράκτιων Περιφερειών Βαλκανίων, Μαύρης Θάλασσας

Στο Διεθνές Συνέδριο των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του BSEC, Πρέσβης Λάζαρ Κομανέσκου, ο οποίος δήλωσε ότι το συνέδριο γίνεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική και απαιτητική συγκυρία τόσο για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου όσο και για τα Βαλκάνια.

“Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σύνθετες γεωπολιτικές, οικονομικές και σχετιζόμενες με την ασφάλεια εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη σταθερότητα της περιοχής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα, οι προκλήσεις αυτές αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία του διαλόγου, της συνεργασίας και της συντονισμένης περιφερειακής δράσης. Η περιοχή που περιλαμβάνει τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου διαθέτει ύψιστη γεωστρατηγική σημασία. Εκτεινόμενη από την Κασπία έως την Αδριατική και περιλαμβάνοντας τη λεκάνη του Εύξεινου Πόντου, τον Καύκασο και τα Νότια Βαλκάνια, αποτελεί μία από τις στρατηγικά σημαντικότερες περιοχές του κόσμου, λειτουργώντας ως ζωτικός κόμβος μεταφορών, ενέργειας και διασυνδεσιμότητας. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC) παραμένει σταθερός στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας και των πρακτικών συνεργασιών μεταξύ των κρατών-μελών και των εταίρων του. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και τη δημιουργία ευκαιριών για βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία μας με τη CPMR έχει αποδειχθεί διαχρονικά πολύτιμη και ουσιαστική, και το σημερινό συνέδριο αποτελεί απτή απόδειξη αυτής της παραγωγικής συνεργασίας”, δήλωσε ο κ. Λάζαρ Κομανέσκου.

Επίσης ο κ. Κομανέσκου πρόσθεσε ότι: “Οι περιοχές του Εύξεινου Πόντου και των Βαλκανίων διαθέτουν τεράστιο στρατηγικό, οικονομικό και ανθρώπινο δυναμικό. Κοινός μας στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή αυτού του δυναμικού σε συγκεκριμένες ευκαιρίες για ευημερία, συνδεσιμότητα, βιωσιμότητα και ειρήνη”.

*Το συνέδριο της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας (Balkan & Black Sea Commission) πραγματοποιείται στην Πάτρα με παρόντα & τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Εύξεινου Πόντου.