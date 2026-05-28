Ο Χρήστος Καφέζας για τη 2η ευκαιρία του Γλαύκου/Εσπερου-ΑΟΠΑ

«Τώρα πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, να ανασυγκροτηθούμε και να διεκδικήσουμε στη δεύτερη ευκαιρία την άνοδο. Πρέπει να ξεχάσουμε τους τελικούς με τον Κρόνο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν ξέρω πώς, αλλά θα πρέπει να γίνει. Επιβάλλεται να το κάνουμε και να πάμε στη δεύτερη ευκαιρία για να καταφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Αυτά τόνισε ο πλεϊμέικερ της ΑΕ Γλαύκου/Εσπέρου/ΑΟΠΑ Πάτρας, Χρήστος Καφέζας, που ήταν στεναχωρημένος για τον τρόπο που εξελίχθηκε η σειρά με τον Κρόνο, αλλά παράλληλα φρόντισε να στείλει το μήνυμα για τη συνέχεια της προσπάθειας της Ένωσης.

Για τον τελευταίο τελικό των play-offs, στον οποίο κρίθηκε ο τίτλος στον 2ο Όμιλο της National League 1 και η απευθείας άνοδος Elite League ο Χρήστος Καφέζας πρόσθεσε: «Φτάσαμε τόσο κοντά, αλλά ήμασταν και τόσο μακριά. Για αρκετό διάστημα δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις. Ο Κρόνος μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Πήγαινε σε κάθε επαφή στο 100%. Εμείς προσπαθήσαμε να τα φέρουμε όλα τούμπα μέσα σε 5 λεπτά, όπως κάναμε σε κάποια παιχνίδια τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στα play-offs. Για λίγα δευτερόλεπτα τα καταφέραμε, περάσαμε και έναν πόντο μπροστά, αλλά δύο κακές άμυνες και δύο κακές επιλογές στην επίθεση μας κόστισαν πάρα πολύ και χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παρά μόνο συγχαρητήρια στον Κρόνο. Το άξιζε 1.000%, ήταν μία ομάδα που φτιάχτηκε για αυτό, την οποία κοιτάξαμε στα μάτια. Ήμασταν η μοναδική ομάδα, με όλο τον σεβασμό σε όλες τις άλλες ομάδες του Ομίλου, που τον κοίταξε στα μάτια σε όλα τα παιχνίδια».

Τέλος ο Χρήστος Καφέζας στάθηκε στην παρουσία του κόσμου που ήταν δίπλα στην Ένωση τονίζοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που ήρθαν στην Αθήνα και μας στήριξαν και στους δύο τελικούς με τον Κρόνο, γέμισαν το γήπεδο μας στην Πάτρα και πάντα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τον νοιώθαμε δίπλα μας. Ξέρω ότι είναι περήφανοι για την προσπάθεια μας, αλλά θα ζητήσω συγγνώμη που δεν καταφέραμε να τους κάνουμε ακόμη πιο περήφανους και χαρούμενους».

Η Ένωση θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία για την άνοδο στην EliteLeague στο μίνι τουρνουά των φιναλίστ της NL1, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 5-7 Ιουνίου.