Εκπαιδευτική δράση για τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)

Εκπαιδευτική – ενημερωτική δράση με αντικείμενο την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Η δράση, που υλοποιήθηκε από εκπαιδεύτριες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του Τομέα των Πατρών, αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να παραχωρήσει προς χρήση Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές σε υπηρεσίες, συλλόγους, αθλητικά σωματεία και άλλους φορείς, προκειμένου να τοποθετηθούν και να είναι διαθέσιμοι προς χρήση όταν χρειάζεται, σε πολυσύχναστους και στρεσογόνους χώρους, όπου οι πιθανότητες μιας ανακοπής είναι αυξημένες.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, υπάλληλοι, στελέχη, μέλη και εθελοντές των φορέων που είχαν παραλάβει τους ΑΕΑ, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεωρητική εκπαίδευση και στη συνέχεια επίδειξη της εφαρμογής των σχετικών δεξιοτήτων.

Τη δράση παρακολούθησαν και χαιρέτισαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, οι οποίοι επεσήμαναν τη σημασία της δωρεάς και της διασποράς των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών, αλλά και της εκπαίδευσης στη χρήση τους, ώστε εκείνοι που τους έχουν παραλάβει, να είναι ικανοί να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Όπως τονίστηκε μάλιστα, δράσεις όπως αυτή, θα συνεχιστούν ώστε να εκπαιδευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο προσωπικό, αλλά και να διατηρούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επιπλέον, έγινε γνωστό, ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασίας προμήθειας και νέων συσκευών, που θα διανεμηθούν τους επόμενους μήνες. Τέλος, ευχαρίστησαν θερμά τους συμμετέχοντες, αλλά και τους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ για την άρτια διεξαγωγή της επιμόρφωσης και τη γενικότερη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.