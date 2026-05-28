Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29-5-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

{ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΣΤ. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ}

~•ΕΤΩΝ 70•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2026 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΕΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

Τηλ επικοινωνίας: 2610 430 141

6937 009 978 · 6978 069 382 • 6989 381 813.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΣΗΜΩ χήρα ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Παρασκευή 29-5-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα παιδιά της: Βικτωρία Σπυροπούλου-Αρβανίτη, Ευτυχία Σπυροπούλου, Μαρία και Αλέκος Συλιβερδης.

Τα εγγόνια της: Τάκης, Χαρά, στέφανος, Κων/νος, Τζίλντα

Τα δισέγγονα της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΥΔΗ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ. Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.



Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΥΔΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ,

ΡΑΦΑΕΛΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

---------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 92

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 29-5-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου στο Αγραπιδοχώρι Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα & Αντώνιος Μαύρης,

Αθανάσιος & Χαρά Παπαδοπούλου,

Σοφία & Γρηγόριος Χαμπέος,

Βασίλειος Παπαδόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

------------------