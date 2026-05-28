Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
{ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΣΤ. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ}
~•ΕΤΩΝ 70•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2026 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΕΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ επικοινωνίας: 2610 430 141
6937 009 978 · 6978 069 382 • 6989 381 813.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΣΗΜΩ χήρα ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Παρασκευή 29-5-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα παιδιά της: Βικτωρία Σπυροπούλου-Αρβανίτη, Ευτυχία Σπυροπούλου, Μαρία και Αλέκος Συλιβερδης.
Τα εγγόνια της: Τάκης, Χαρά, στέφανος, Κων/νος, Τζίλντα
Τα δισέγγονα της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΥΔΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ. Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΥΔΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ,
ΡΑΦΑΕΛΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
---------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 92
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 29-5-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου στο Αγραπιδοχώρι Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα & Αντώνιος Μαύρης,
Αθανάσιος & Χαρά Παπαδοπούλου,
Σοφία & Γρηγόριος Χαμπέος,
Βασίλειος Παπαδόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
