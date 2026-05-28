Θερμή «υπογραφή» στο καλοκαίρι 2026 - Τι προβλέπουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

Η «ανάγνωση» του καιρού για το καλοκαίρι από τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Θερμό σήμα για το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα αποτυπώνουν οι χάρτες εποχικής εκτίμησης για το τρίμηνο Ιούνιος–Ιούλιος–Αύγουστος, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του protothema.gr, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Το επικρατέστερο σενάριο που προκύπτει είναι ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί συνολικά πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε πιθανότητα άνω του 60% η χώρα να ενταχθεί στην κατηγορία «θερμότερο από τα κανονικά». Οι χάρτες που παρατίθενται δίνουν ένα αρκετά καθαρό θερμό σήμα για την περιοχή μας. Κρίσιμη υποσημείωση είναι ότι οι εποχικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν πρόγνωση ημέρας-προς-ημέρα. Δεν μπορούν να απαντήσουν από τώρα αν και πότε θα υπάρξει ισχυρός καύσωνας, πόσο θα διαρκέσει ή ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο. Πρόκειται για πιθανολογικές τάσεις σε μεγαλύτερο χρονικό παράθυρο, με εγγενή αβεβαιότητα, ιδίως σε περιοχές όπως η Ελλάδα όπου τοπικές κυκλοφορίες, μελτέμια, θερμές εισβολές και εβδομαδιαίες μεταβολές μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα. Ο πρώτος χάρτης δείχνει ότι για το τρίμηνο Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2026, η Ελλάδα έχει αυξημένη πιθανότητα, πάνω από το 60%, να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθηκών. Αυτό σημαίνει ότι, συνολικά για το καλοκαίρι, το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους.

Ο δεύτερος χάρτης, δείχνει θερμοκρασιακή απόκλιση περίπου +1 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα για την περισσότερες περιοχές. Δεν είναι αμελητέο σήμα. Σε εποχική κλίμακα, μια απόκλιση της τάξης του ενός βαθμού σημαίνει ότι το καλοκαίρι έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι γενικά πιο ζεστό, ακόμη κι αν στο εσωτερικό του τριμήνου υπάρξουν και πιο φυσιολογικά ή πιο δροσερά διαστήματα.

Ο τρίτος χάρτης δίνει σήμα για υψηλότερες πιέσεις από τα κανονικά στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτό συνήθως συνδέεται με πιο σταθερές και αντικυκλωνικές συνθήκες, περισσότερη ηλιοφάνεια, λιγότερη αστάθεια και ευνοϊκότερο υπόβαθρο για υψηλές θερμοκρασίες. Όμως και εδώ χρειάζεται προσοχή: οι υψηλότερες πιέσεις σε εποχική κλίμακα δεν σημαίνουν αυτομάτως συνεχής καύσωνας ή απουσία μελτεμιών.