Πάτρα: Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του Αχαιού εικαστικού Κωνσταντίνου Δαμαλά

Ο Αχαιός ζωγράφος Κωνσταντίνος Δαμαλάς θα παρουσιάσει στην Αγορά Αργύρη στην Αγ. Ανδρέου & Ζαΐμη στην Πάτρα από τις 3 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουνίου 2026 παρουσιάζει το έργο του με μια αναδρομική εικαστική έκθεση με τίτλο "Σε Δύο Πατρίδες", 50 years of visual creations.

Τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης του θα γίνουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 & ώρα 7.00 το απόγευμα.

Ο Κωνσταντίνος Δαμαλάς έχει γεννηθεί στο χωριό Καρπέτα του νομού Αχαΐας το 1952. Σε ηλικία 14 ετών πήγε στην Πάτρα όπου φοίτησε για τρία χρόνια στο 2ο Νυκτερινό Γυμνάσιο. Το 1967 γράφτηκε και παρακολούθησε μαθήματα στη νυχτερινή σχολή Μηχανο-ηλεκτρολογίας, απ΄ όπου αποφοίτησε το 1970. Εργάστηκε σε εμπορικά πλοία για δύο χρόνια & στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και το 1976 με 1981 συνέχισε το ναυτικό επάγγελμα.

Κατόπιν εργάσθηκε στη Γερμανία μέχρι το 1983. Επέστρεψε στην Πάτρα και το 1985 μετανάστευσε στην Αμερική όπου και έζησε μέχρι το 2020 οπότε και γύρισε στην Ελλάδα. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με τις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική - γλυπτική). Έχει στο ενεργητικό του πάνω από είκοσι (20) ατομικές εκθέσεις στην Αμερική, Γερμανία, Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. Με το γράψιμο (ποίηση και πεζογραφία) ασχολείται από τα χρόνια που ταξίδευε στις θάλασσες.

*Τον Δεκέμβριο 2021 ο Κωνσταντίνος Δαμαλάς είχε πραγματοποιήσει αναδρομική έκθεση ζωγραφικής στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147. Είχε τότε παρουσιάσει τριανταένα (31) έργα του, λάδι σε καμβά, από διαφορετικές περιόδους της δουλειάς του. Με ύφος ρεαλιστικού ιμπρεσιονισμού εμπνευσμένο από τους Γάλλους Μονέ, Γκογκέν, Σεζάν, Ματίς και τους Προ-Ραφαηλίτες, με ζωντανά χρώματα και προοπτική, ο Κωνσταντίνος Δαμαλάς μας φέρνει μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες του, κοντά σε τόπους φαντασίας και νοσταλγίας, με την δική του αυθεντική καλλιτεχνική υπογραφή.

*Η έκθεση στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα θα λειτουργεί 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ.