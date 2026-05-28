Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

STYLE

/

Πάτρα: Εγκαίνια απόψε για το Retroca Concept

Πάτρα: Εγκαίνια απόψε για το Retroca Concept

Στην οδό Καραϊσκάκη 14

Στην Καραϊσκάκη 114, στο κέντρο του ιστορικού Μαρκάτου της Πάτρας, ανοίγει σήμερα τις πόρτες του το Retroca Concept, ένας νέος χώρος με ρετρό αισθητική, vintage αναφορές και δημιουργίες που συνδυάζουν στοιχεία της ελληνικής παράδοσης με τη σύγχρονη μόδα.

Στο Retroca Concept οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν ρούχα με χαρακτήρα, χρώμα και ταυτότητα, σε ένα περιβάλλον όπου η μόδα συναντά τη μουσική και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, χωρίς να χάνει την επαφή με το σήμερα.

Στο πίσω μέρος του χώρου, μια μικρή αυλή με δύο τραπεζάκια δημιουργεί μια φιλόξενη γωνιά για καφέ, κουβέντα και παρέα, συμπληρώνοντας διακριτικά την εμπειρία της επίσκεψης.

Τα εγκαίνια του Retroca Concept πραγματοποιούνται σήμερα στις 18:30, στην Καραϊσκάκη 114, και το κοινό είναι καλεσμένο να γνωρίσει από κοντά τον νέο αυτό χώρο στο Μαρκάτο.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Ειρήνη Αγγελοπούλου, η οποία θέλησε να συνδυάσει την αγάπη της για το ρούχο με αναμνήσεις και προσωπικότητα, με τη μουσική που αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της διαδρομής της.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μόδα Πλατεία Μαρκάτο
Best View
Style
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039c\u03cc\u03b4\u03b1","\u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u039c\u03b1\u03c1\u03ba\u03ac\u03c4\u03bf"]
832685
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View