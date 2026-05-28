Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Δεν θα υπάρξει ειρήνη μέχρι το Ισραήλ να καταστραφεί» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε την Πέμπτη ότι «δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή μέχρι να καταστραφεί το Ισραήλ».

«Εκτός αν αυτό το παιδοκτόνο και μοχθηρό καθεστώς εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή της Δυτικής Ασίας δεν θα βρει ειρήνη», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωσή του μετά τη δολοφονία αρκετών αξιωματούχων της Χαμάς από ισραηλινές δυνάμεις», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και προσθέτου πως «η στρατιωτική οργάνωση αναφέρθηκε επίσης στα ειρηνευτικά σχέδια που πρότεινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «μοχθηρό και τζογαδόρο», υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια αυτά «δεν ισοδυναμούν με τίποτα άλλο παρά με θάνατο, φόνο και τρομοκρατία».

Παράλληλα, απείλησαν με «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση νέων επιθέσεων, μετά από αμερικανικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Εάν αυτή η ενέργεια επαναληφθεί, ο αμερικανικός στρατός θα αντιμετωπίσει σθεναρή απάντηση», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο Sepah News.

«ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να γονατίσουν τη χώρα», λέει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Στο μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να «γονατίσουν τη χώρα» μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες και το Ιράν, που είναι οι πιο σοβαρές αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου.

«Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο που επιβλήθηκε, τις οικονομικές πιέσεις, τις πολιτικές επιθέσεις και την προπαγάνδα, είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή ώστε να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες του και να γονατίσει το έθνος», ανέφερε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Στο μήνυμα αυτό, που μεταδόθηκε με την ευκαιρία της επετείου του ιρανικού κοινοβουλίου, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε γι΄άλλη μια φορά σε εθνική ενότητα και «συνοχή» των Ιρανών.

Φρουροί της Επανάστασης: 26 πλοία διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με τις δυνάμεις μας

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι 26 πλοία διήλθαν με επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ κατά τις τελευταίες 24 ώρες, σε συντονισμό με τις δυνάμεις του.

«Η λήψη άδειας και ο συντονισμός για τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι υποχρεωτικά ζητήματα, και η διέλευση από άλλες διαδρομές θεωρείται διατάραξη και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως», ανέφερε το IRGC σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN.

«Τα Στενά του Ορμούζ ελέγχονται και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το Ναυτικό του IRGC, και οποιαδήποτε διατάραξη σε αυτό το πέρασμα θα αντιμετωπιστεί με τη δική μας αποφασιστική απάντηση».

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πέντε ιρανικά drones προς το Κουβέιτ

Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X την Πέμπτη ότι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν πέντε επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν την Τετάρτη, ενώ απέτρεψαν και την εκτόξευση ενός έκτου drone από ιρανική εγκατάσταση ελέγχου στο Μπαντάρ Αμπάς.

Η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι: «Στις 27 Μαΐου, το Ιράν εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο προς το Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από τις κουβεϊτιανές δυνάμεις».





