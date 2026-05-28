Με την ταινία «Afterpiece» θα ανοίξει η αυλαία του 28ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης

Το δράμα «Afterpiece» από το Χονγκ Κονγκ σε παραγωγή του Derek Yee και σκηνοθεσία του πρωτοεμφανιζόμενου Keane T.K. Wong, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα ανοίγοντας την αυλαία του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 21 Ιουνίου 2026.

Η ταινία ακολουθεί «τον Owen έναν άλλοτε καταξιωμένο σκηνοθέτη του θεάτρου, ο οποίος βρίσκεται σε δημιουργική στασιμότητα για περισσότερο από μία δεκαετία. Όταν η πρώην σύντροφός του επιστρέφει διεκδικώντας ξανά την αγάπη του, ενώ την ίδια στιγμή η σύζυγός του φλερτάρει με την προδοσία, ο Owen αποφασίζει να γράψει, να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα δική του παραγωγή. Κατά τη διάρκεια ενός κάστινγκ για τον κεντρικό γυναικείο ρόλο, γοητεύεται από τη Hannah, μια πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό και σταδιακά αρχίζει να χάνει την επαφή με το όριο που διαχωρίζει το θέατρο από την πραγματικότητα».

Σύμφωνα με το Variety, το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Stephen Fung, Chrissie Chau, Myolie Wu και Angela Yuen.

Το φιλμ «Afterpiece» υλοποιήθηκε μέσω του «Προγράμματος Διαδοχής Σκηνοθετών» του Χονγκ Κονγκ, μιας κρατικής πρωτοβουλίας που συνδέει έμπειρους και νέους κινηματογραφιστές, ενισχύοντας τις προοπτικές του εγχώριου σινεμά. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Derek Yee ανέλαβε τον ρόλο του παραγωγού-μέντορα, μεταδίδοντας την πολύχρονη εμπειρία του στον Keane T.K. Wong.

Ο Wong είχε προηγουμένως συμμετάσχει σε παραγωγές όπως οι «I Am Somebody», «Sword Master» και «In Search of Lost Time», ενισχύοντας την εμπειρία του πριν το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης (SIFF) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Κρατικής Διοίκησης Κινηματογράφου της Κίνας, σε συνδιοργάνωση του ομίλου China Media Group και της δημοτικής αρχής της Σαγκάης, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα της Ασίας.

Mε στοιχεία & από το ΑΠΕ