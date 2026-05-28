Φωκίδα: Στιγμές τρόμου για γυναίκα - Πάλεψε με λύκο για 10 λεπτά για να σωθεί

Στιγμές τρόμου βίωσε μία γυναίκα σε ορεινή περιοχή στη Φωκίδα, όταν δέχθηκε επίθεση από λύκο την ώρα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της και κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος της, προκαλώντας πανικό τόσο στην ίδια όσο και στα ζώα που συνόδευε.
Η γυναίκα, παρά τον φόβο και την ένταση της στιγμής, προσπάθησε να αμυνθεί με ό,τι είχε στη διάθεσή της. Όπως ανέφερε, φώναζε και χτυπούσε τον λύκο προκειμένου να τον απομακρύνει και να προστατευτεί. Η ίδια περιέγραψε πως η μάχη με το άγριο ζώο διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, μέχρι τελικά να καταφέρει να το απωθήσει. Όπως εξηγεί στο nafpaktianews η γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με τον λύκο χωρίς να μπορεί αρχικά να αντιδράσει.
Αμέσως μετά το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης αλλά και την παρουσία λύκων στην ευρύτερη περιοχή.
Το συμβάν έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Δωρίδας, καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια αλλά και επικίνδυνη επίθεση άγριου ζώου σε άνθρωπο.
