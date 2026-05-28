Ο Άγγελος Τσιγκρής για τις πανελλαδικές εξετάσεις

“Σημασία έχει να μην τα παρατάς“, αναφέρει ο Αχαιός πολιτικός
Ο Άγγελος Τσιγκρής με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι η πρώτη, αλλά όχι και η τελευταία ευκαιρία των νέων ανθρώπων για να πετύχουν στη ζωή.
Σημασία έχει να μην τα παρατάμε και να προσπαθούμε με υπομονή να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους και καλή δύναμη στους γονείς και τους δασκάλους τους…”.
