Παράταση Υποβολών Επενδυτικών Προτάσεων για την Δέσμη Δράσεων «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώθηκε χθες 27 Μάϊου, η 4η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τις Μικρές, Μεσαίες και Ατομικών Επιστημόνων προτάσεις της δέσμης δράσεων «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση , "συγκεκριμένα, έπειτα από την απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων, παρατείνεται μέχρι και τις 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 15:00, με τους επενδυτές να έχουν την ευκαιρία και τον χρόνο, να εξετάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η Δέσμη Δράσεων (Ατομικών Επιστημόνων – Μεσαίων Επενδύσεων – Μικρών Επενδύσεων), έχει τύχει μεγάλης ανταπόκρισης από μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Δυτικής Ελλάδος, καθώς τους δίνει την δυνατότητα να επενδύσουν επιχειρηματικά, εκσυγχρονίζοντας τις επιχειρήσεις τους και ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΟΠΣΚΕ)".