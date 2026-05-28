Πάτρα: 'Eκκληση του Δήμου στις εταιρείες που εκτελούν εργασίες να μην προκαλούν οχλήσεις την περίοδο των πανελλαδικών

Ο Δήμος Πατρέων όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, "με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, απευθύνει έκκληση προς όλες τις εταιρείες που αυτό το διάστημα εκτελούν εργασίες τοποθέτησης δικτύων φυσικού αερίου, οπτικών ινών, ασφαλτοστρώσεων κ.ά., σε περιοχές του Δήμου να επιδείξουν τη μέγιστη ευαισθησία κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και να μην κάνουν χρήση μηχανημάτων που προκαλούν θορύβους και κυκλοφοριακή επιβάρυνση.



Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μια απαιτητική διαδικασία για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η διασφάλιση ήρεμων και κατάλληλων συνθηκών αποτελεί υποχρέωση όλων μας".