Στάδιο Κάτω Αχαΐας: Εγκαινιάστηκε το τερέν στίβου- ΦΩΤΟ

Μία νέα εποχή για τον αθλητισμό στη Δυτική Αχαΐα ξεκινά με την ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας, ενός σημαντικού έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής και δημιουργεί πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και υψηλών προδιαγραφών συνθήκες άθλησης για αθλητές, παιδιά και πολίτες.

Tα εγκαίνια του νέου ταρτάν έγιναν την Τετάρτη 27 Μαΐου παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, αθλητικών φορέων, συλλόγων και πολιτών, στο πλαίσιο και του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Τριάθλου Κ14 (Όμιλος Αχαΐας) που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα με το οποίο «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στον κλασικό αθλητισμό για την περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καθώς πλέον το Δημοτικό Στάδιο θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις, θα συμμετέχουν 18 αθλητικά σωματεία και περίπου 150 αθλητές και αθλήτριες, από τα εξής σωματεία:

•Γ.Σ. Δύμης

•Α.Ε.Π. Ολυμπιάς Πατρών

•ΑΟ Πέλοπας Πατρών

•ΑΟ Πατρών Κούρος

•Παναχαϊκή Γ.Ε.

•ΑΕ Έσπερος 2004

•ΦΛ Αιγίου

•ΑΣ Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς

•ΑΓΣ Αρίων Πατρών

•ΑΓΣ Νίκη Πάτρας

•ΓΣ Αίολος Πατρών

•Α.Γ.Σ. Άτλας Πατρών 2020

•Αθλητικός Σύλλογος Άκρος

•Πατραϊκή Ένωση Στίβου

•Α.Ο.Π. Αθλόραμα

•Α.Γ.Σ. Η Φλόγα

•ΑΣ Πελεκάνος Πατρών

•Α.Γ.Σ. Σπάρτακος

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος δήλωσε: Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκα στα εγκαίνια του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας, ενός έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής μας και δίνει νέες δυνατότητες σε αθλητές, παιδιά και συλλόγους.

Ως Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τον αθλητισμό και τη νέα γενιά, επενδύοντας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις που προάγουν την άθληση, την υγεία και την κοινωνική συμμετοχή. Καλή αρχή και πολλές επιτυχίες σε όλους!