ΣΚΑΪ: Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων

Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγο ο ΣΚΑΙ, γνωστοποιεί στο τηλεοπτικό κοινό πως η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.
Παράλληλα, οι άνθρωποι του καναλιού ενημερώνουν πως η Χριστίνα Βίδου συνεχίζει στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σαββατοκύριακου.
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ:
Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.
Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.
Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.
