Η "Αύρα" του σπουδαίου γλύπτη Μεμά Καλογηράτου, κοσμεί και αλλάζει την Ανθούπολη - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου, ο Δήμος Πατρέων τίμησε τον σπουδαίο γλύπτη Μεμά Καλογηράτο στην ολοκαίνουρια πλατεία της Ανθούπολης, έναν χώρο που αλλάζει αισθητικά και πολιτιστικά την εικόνα της ευρύτερης περιοχής.

Παρά τη βροχή, κάτοικοι, άνθρωποι των τεχνών και εκπρόσωποι φορέων παρέμειναν στην εκδήλωση για να αποδώσουν φόρο τιμής στον καταξιωμένο καλλιτέχνη, γύρω από το έργο του «Αύρα», την αέρινη γυναικεία μορφή που δεσπόζει πλέον στην πλατεία.

Η τοποθέτηση του γλυπτού συμβολίζει τη νέα ταυτότητα της Ανθούπολης, αναβαθμίζοντας όχι μόνο την αισθητική του δημόσιου χώρου αλλά και την πολιτιστική ζωή της γειτονιάς. Ο Μεμάς Καλογηράτος, με καταγωγή από την Κεφαλονιά και βαθιές ρίζες στην Ανθούπολη, αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη και στους κοινωνικούς αγώνες.

Το έργο του, εμπνευσμένο από τη λαϊκή ζωή, τις προσωπικές του μνήμες και την αρχαϊκή γλυπτική, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη της Πάτρας. Την εκδήλωση ολοκλήρωσε η απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστας Πελετίδης.