Ανδρέας Κατσανιώτης: "Οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική δοκιμασία, όχι ένας διαγωνισμός ζωής΄΄

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου, ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης, απευθύνει μήνυμα σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

«Αύριο ξεκινά για χιλιάδες νέες και νέους μια απαιτητική διαδικασία, στην οποία έχουν επενδύσει κόπο, χρόνο, αγωνία.

Θέλω όμως να θυμίσω σε όλα τα παιδιά πως οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική δοκιμασία, όχι ένας διαγωνισμός ζωής.

Δεν κρίνουν την αξία, την προσωπικότητα, τα όνειρα ή τις δυνατότητές τους.

Η ζωή ανοίγει πάντα δρόμους σε όσους επιμένουν, προσπαθούν και πιστεύουν στον εαυτό τους.

Καλή δύναμη σε όλους τους υποψηφίους της Αχαΐας και όλης της χώρας.

Με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους να δώσουν αυτή τη μάχη όπως αξίζει στην προσπάθειά τους.

Καλή επιτυχία.»