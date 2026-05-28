Δυτική Αχαΐα: Δεν παραλάμβαναν λογαριασμούς νερού για χρόνια και όταν ήρθαν…

Ιδιαίτερα υψηλοί είναι οι λογαριασμοί νερού που παραλαμβάνουν τους τελευταίους μήνες οι κάτοικοι της Δυτικής Αχαΐας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αφορά το σύνολο των κοινοτήτων του Δήμου, καθώς, όπως παραδέχεται ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ, οι κάτοικοι δεν είχαν παραλάβει λογαριασμούς νερού εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να εκδίδονται τώρα λογαριασμοί- μαμούθ!

Παραδεχόμενος την έκταση του προβλήματος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Γιώργος Παναγιωτόπουλος εξηγεί στο thebest.gr: «Δεν έχουν παραλάβει λογαριασμούς νερού εδώ και χρόνια. Τα αίτια αυτής της παράλειψης δεν μου είναι γνωστά και η σχετική ευθύνη ανήκει στην προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΥΑ. Από τη στιγμή που αναλάβαμε, εντοπίσαμε το πρόβλημα και προχωρήσαμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Έτσι, έπειτα από μετρήσεις των υπηρεσιών μας, έχει ήδη ξεκινήσει η έκδοση λογαριασμών για τα έτη 2022 και 2023».

Όσον αφορά τη ρύθμιση των οφειλών, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι κατηγορηματικός: «Η διοίκηση έχει ήδη αποφασίσει να παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε 60 άτοκες δόσεις, ώστε οι δημότες να μπορούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Καλώ όσους έχουν παραλάβει ειδοποιητήριο να απευθυνθούν στις υπηρεσίες μας και να προχωρήσουν σε διακανονισμό, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης θα προβαίνουμε σε διακοπή υδροδότησης. Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε τις έρευνες και προχωράμε κανονικά στην έκδοση του συνόλου των εκκρεμών λογαριασμών».

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ διευκρινίζει, τέλος, ότι παράλληλα με την αποπληρωμή των άτοκων δόσεων για τους λογαριασμούς των προηγούμενων ετών, θα συνεχίζεται κανονικά και η αποστολή των τρεχόντων λογαριασμών, τους οποίους οι καταναλωτές οφείλουν να εξοφλούν εμπρόθεσμα.