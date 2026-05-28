Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας: Παρέμβαση στο Υπουργείο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο της Παλαιάς Πατρών – Πύργου

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, ανταποκρινόμενη στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων, των επαγγελματιών και των τοπικών

φορέων της περιοχής, προχώρησε σε θεσμική παρέμβαση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, η οποία συνεχίζει ως εξής:



Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π., κ. Μάκης Κατσιγιάννης, επικοινώνησε με τη Διευθύντρια του γραφείου του Υπουργού, κ. Μαρίνα Σιάνου, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που

έχουν προκύψει από την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, ιδιαίτερα στο τμήμα

από τη ΒΙ.ΠΕ. έως την Κάτω Αχαΐα.



Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των κατοικημένων περιοχών και την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας για τους πολίτες.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας ζήτησε τη δρομολόγηση των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων ρυθμίσεων, ώστε να περιοριστεί η διέλευση οχημάτων μεγάλου μεικτού βάρους, τα

οποία επιβαρύνουν σημαντικά τις τοπικές οδικές υποδομές και δημιουργούν κινδύνους για την καθημερινότητα των περιοίκων.



«Ως Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας, αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και εργαζόμαστε συστηματικά για την εξεύρεση λύσεων που ενισχύουν την ασφάλεια και

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου, ώστε να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατό η διευθέτηση

του ζητήματος», δήλωσε σχετικά ο κ. Κατσιγιάννης. Η Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας παραμένει σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του ζητήματος.