Φέτος το καλοκαίρι, το road trip των ονείρων σου ξεκινά από την Ηγουμενίτσα!

Oι ταξιδιώτες αναζητούν κάτι διαφορετικό, κάτι που να συνδυάζει την περιπέτεια με την πραγματική ανανέωση

Κάθε χρόνο, γύρω στον Μάιο, ξεκινά η ίδια ακριβώς συζήτηση σε κάθε ελληνική παρέα και οικογένεια: «Σε ποιο νησί θα πάμε φέτος;». Συχνά, όμως, η απάντηση μας οδηγεί σε γνώριμα μέρη που έχουμε επισκεφθεί ξανά και ξανά, πληρώνοντας τελικά πολύ περισσότερα από όσα υπολογίζαμε. Φέτος, η τάση αλλάζει και οι ταξιδιώτες αναζητούν κάτι διαφορετικό, κάτι που να συνδυάζει την περιπέτεια με την πραγματική ανανέωση. Η απάντηση βρίσκεται στην απέναντι όχθη της Αδριατικής, και η εμπειρία ξεκινά από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με τη Ventouris Ferries.

Η φιλοσοφία του ταξιδιού Για τη Ventouris Ferries, που μετρά μισό αιώνα παρουσίας στις θάλασσες, το ταξίδι δεν είναι απλώς ένα «αναγκαίο κακό» για να φτάσεις στον προορισμό σου. Αντίθετα, είναι το πρώτο και ίσως το πιο χαλαρωτικό κομμάτι των διακοπών σου. Η επιβίβαση γίνεται αργά το απόγευμα, επιτρέποντάς σου να αφήσεις πίσω την καθημερινότητα με το που πατήσεις το πόδι σου στο κατάστρωμα. Φαντάσου να τακτοποιείσαι σε μια πεντακάθαρη, μοντέρνα καμπίνα, να απολαμβάνεις ένα ποιοτικό δείπνο στο εστιατόριο του πλοίου και να σερφάρεις στο διαδίκτυο με γρήγορο WiFi. Το ευγενικό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι εκεί για να διασφαλίσει ότι θα κοιμηθείς ξεκούραστα και θα ξυπνήσεις στο λιμάνι του Μπάρι γεμάτος ενέργεια. Χωρίς τις εξαντλητικές ουρές των αεροδρομίων και χωρίς το άγχος των περιορισμών στις αποσκευές, ξεκινάς την περιπέτειά σου με το δικό σου αυτοκίνητο.

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της Νότιας Ιταλίας Με το δικό σου όχημα, η Νότια Ιταλία ξεδιπλώνεται μπροστά σου σαν κινηματογραφικό σκηνικό. Σε λιγότερο από μία ώρα από το Μπάρι, θα βρεθείς στο Polignano a Mare, όπου τα λευκά σπίτια μοιάζουν να κρέμονται πάνω από τα καταγάλανα νερά. Λίγο πιο πέρα, το Alberobello σε μεταφέρει σε έναν παραμυθένιο κόσμο με τους εμβληματικούς τρούλους του, ενώ η Matera σε εντυπωσιάζει με τα σκαλιστά σπίτια της μέσα στον βράχο. Αν αναζητάς την απόλυτη κομψότητα, η Ακτή Αμάλφι απέχει μόλις δύο ώρες οδήγησης. Ποζιτάνο, Αμάλφι και Σορέντο σε περιμένουν να τα εξερευνήσεις με τον δικό σου ρυθμό, έχοντας την ελευθερία να σταματήσεις σε όποια κρυφή παραλία ή παραδοσιακή τρατορία επιθυμείς.