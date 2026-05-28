Πόσο κοστίζει ένα σπίτι στο Ιόνιο -Το πιο ακριβό νησί και το πιο φθηνό

Η αγορά κατοικίας στα Ιόνια Νησιά παρουσιάζει μια εικόνα έντονων αντιθέσεων, με κάθε νησί να διαμορφώνει πλέον το δικό του ξεχωριστό προφίλ.

Τα στοιχεία της ReDataset για τις νέες αγγελίες πώλησης κατοικιών του 2026 δείχνουν ότι η περιοχή δεν αποτελεί μια ενιαία αγορά, αλλά ένα σύνολο διαφορετικών ταχυτήτων, καθώς η Λευκάδα ξεχωρίζει στις τιμές, η Κέρκυρα κυριαρχεί στην προσφορά, η Κεφαλονιά διατηρεί έντονο χαρακτήρα μονοκατοικιών, ενώ η Ζάκυνθος παραμένει η πιο προσιτή από τις βασικές αγορές του Ιονίου

Η Λευκάδα στην κορυφή των τιμών

Η Λευκάδα αναδεικνύεται ως η ακριβότερη αγορά κατοικίας στα Ιόνια Νησιά, με τη διάμεση τιμή να διαμορφώνεται στα 3.365 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η διαφορά της από τη Ζάκυνθο είναι εντυπωσιακή, καθώς η μέση τιμή στη Λευκάδα είναι κατά 742 ευρώ/τ.μ. υψηλότερη. Με άλλα λόγια, ακόμη και οι πιο οικονομικές επιλογές στη Λευκάδα κινούνται σε επίπεδα που ξεπερνούν το τυπικό ακίνητο στη Ζάκυνθο, αποτυπώνοντας δύο εντελώς διαφορετικά επίπεδα προσιτότητας.

Μετά τη Λευκάδα ακολουθεί η Κεφαλονιά, με διάμεση τιμή 3.000 ευρώ/τ.μ., ενώ χαμηλότερα βρίσκονται η Κέρκυρα με 2.874 ευρώ/τ.μ. και η Ζάκυνθος με 2.623 ευρώ/τ.μ. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι υψηλότερες αξίες δεν συνδέονται απαραίτητα με το μέγεθος της αγοράς, αλλά με το είδος των ακινήτων, τη διαθεσιμότητα και το επίπεδο ζήτησης σε κάθε νησί.

Η περίπτωση της Λευκάδας συνδέεται με την ανάπτυξη πολυτελών εξοχικών κατοικιών, την αυξημένη ζήτηση για βίλες και μεζονέτες, αλλά και τη σχετικά περιορισμένη προσφορά σε προνομιακές τοποθεσίες. Η ζήτηση για ακίνητα με θέα, ιδιωτική πισίνα και δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης έχει οδηγήσει την τοπική αγορά σε πιο ακριβά και πιο επενδυτικά χαρακτηριστικά.

Κέρκυρα: Η μεγαλύτερη και πιο ώριμη αγορά

Αν η Λευκάδα προηγείται στις τιμές, η Κέρκυρα είναι η αγορά που κυριαρχεί σε όρους προσφοράς. Το 49% των διαθέσιμων αγγελιών κατοικίας στα Ιόνια Νησιά εντοπίζεται στην Κέρκυρα, κάτι που την καθιστά τη μεγαλύτερη και πιο πολυσύνθετη αγορά της Περιφέρειας

Η κυριαρχία της Κέρκυρας δεν είναι τυχαία. Το νησί διαθέτει μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο οικιστικό απόθεμα, ισχυρή τουριστική ταυτότητα, αστικό κέντρο με διαμερίσματα, αλλά και εκτεταμένη αγορά εξοχικών κατοικιών και πολυτελών βιλών. Έτσι, συγκεντρώνει επιλογές για διαφορετικά προφίλ αγοραστών, από όσους αναζητούν μια πιο προσιτή κατοικία έως εκείνους που ενδιαφέρονται για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών.

Το υπόλοιπο της προσφοράς μοιράζεται σχεδόν ισομερώς ανάμεσα στα άλλα τρία νησιά. Η Λευκάδα συγκεντρώνει το 17,7% των αγγελιών, η Κεφαλονιά το 17,1% και η Ζάκυνθος το 16,3%. Η κατανομή αυτή δείχνει ότι καμία από τις τρεις αγορές δεν διαθέτει την ίδια κρίσιμη μάζα προσφοράς με την Κέρκυρα, στοιχείο που σε αρκετές περιπτώσεις εντείνει τις πιέσεις στις τιμές, ιδίως εκεί όπου η ζήτηση είναι ισχυρή.

Μονοκατοικίες, βίλες και μεζονέτες δίνουν τον τόνο

Η σύνθεση της προσφοράς στα Ιόνια επιβεβαιώνει τον εξοχικό και παραθεριστικό χαρακτήρα της αγοράς. Οι μονοκατοικίες αποτελούν την κυρίαρχη κατηγορία ακινήτων σε όλα τα νησιά, με την Κεφαλονιά να εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό. Εκεί, το 77,1% των διαθέσιμων κατοικιών είναι σπίτια, ενώ τα διαμερίσματα περιορίζονται στο 15,7% και οι μεζονέτες στο 7,2%.

Στη Ζάκυνθο, τα σπίτια αντιστοιχούν στο 62% της προσφοράς, τα διαμερίσματα στο 26,6% και οι μεζονέτες στο 11,4%. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι και η Ζάκυνθος στηρίζεται κυρίως σε αυτόνομες κατοικίες, διατηρώντας όμως μεγαλύτερη παρουσία διαμερισμάτων σε σχέση με την Κεφαλονιά.

Η Κέρκυρα εμφανίζει πιο ισορροπημένη δομή. Οι μονοκατοικίες αποτελούν το 55% της προσφοράς, τα διαμερίσματα φτάνουν το 34% και οι μεζονέτες το 10,9%. Το υψηλότερο ποσοστό διαμερισμάτων συνδέεται με τον πιο αστικό χαρακτήρα της Κέρκυρας και το μεγαλύτερο εύρος της τοπικής αγοράς.

Ξεχωριστή είναι η εικόνα της Λευκάδας, όπου οι μεζονέτες αντιστοιχούν στο 22,1% των διαθέσιμων κατοικιών, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με κάθε άλλο νησί. Οι μονοκατοικίες παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία με 48,8%, ενώ τα διαμερίσματα διαμορφώνονται στο 29,1%. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει έναν πιο έντονο lifestyle και επενδυτικό χαρακτήρα, καθώς οι μεζονέτες συνδέονται συχνά με νέα εξοχικά projects, βραχυχρόνια μίσθωση και αγοραστές υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου.

Η αγορά ζητάει μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες

Η κατανομή των κατοικιών με βάση την επιφάνεια δείχνει ότι τα Ιόνια δεν είναι μια αγορά μικρών διαμερισμάτων. Αντίθετα, η προσφορά συγκεντρώνεται κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες κατοικίες, στοιχείο που συμβαδίζει με τον παραθεριστικό χαρακτήρα της περιοχής.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα ακίνητα 51-80 τ.μ., που αντιστοιχούν στο 21,6% της προσφοράς. Ακολουθούν οι κατοικίες 81-110 τ.μ. με 16,5% και τα ακίνητα 111-150 τ.μ. με 15,8%. Σημαντικό ποσοστό καταγράφουν και οι κατοικίες 151-200 τ.μ., οι οποίες φτάνουν το 13%.

Ενδιαφέρον έχει ότι οι πολύ μεγάλες κατοικίες άνω των 251 τ.μ. αντιστοιχούν στο 14,6% της αγοράς, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από την κατηγορία 201-250 τ.μ., η οποία περιορίζεται στο 7,4%. Αυτή η ασυνέχεια δείχνει ένα κενό στη μεσαία-μεγάλη κατηγορία και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σημαντική παρουσία πολυτελών βιλών και μεγάλων εξοχικών κατοικιών.

Στον αντίποδα, οι μικρές κατοικίες 20-50 τ.μ. αποτελούν μόλις το 11,1% της προσφοράς. Αυτό δείχνει ότι η αγορά των Ιονίων απευθύνεται κυρίως σε αγοραστές που αναζητούν άνεση, ιδιωτικότητα και δυνατότητα φιλοξενίας, παρά σε όσους ψάχνουν μικρές, αστικές κατοικίες.

Η δεκαετία του 2000 και το αποτύπωμα της κρίσης

Η ηλικία των ακινήτων αποκαλύπτει μια ακόμη κρίσιμη πτυχή της αγοράς. Περισσότερο από το 57% των διαθέσιμων κατοικιών στα Ιόνια έχει κατασκευαστεί από το 2000 και μετά, στοιχείο που δείχνει ότι η περιοχή διαθέτει σχετικά σύγχρονο οικιστικό απόθεμα.

Η δεκαετία 2000-2009 είναι η πιο ισχυρή σε επίπεδο προσφοράς, καθώς συγκεντρώνει το 26,1% των διαθέσιμων κατοικιών. Πρόκειται για την περίοδο της μεγάλης οικοδομικής ανάπτυξης, όταν η τουριστική ζήτηση, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η αυξημένη ζήτηση για εξοχικές κατοικίες οδήγησαν σε σημαντική παραγωγή νέου αποθέματος

Αντίθετα, η δεκαετία 2010-2019 αντιστοιχεί μόλις στο 13% της σημερινής προσφοράς, δηλαδή περίπου στο μισό της προηγούμενης δεκαετίας. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει καθαρά το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στην οικοδομή, όταν η χρηματοδότηση περιορίστηκε, οι επενδύσεις πάγωσαν και η ανάπτυξη νέων κατοικιών επιβραδύνθηκε αισθητά.

Η αγορά, ωστόσο, φαίνεται να έχει επανεκκινήσει δυναμικά μετά το 2020. Τα ακίνητα της περιόδου 2020-2026 αντιστοιχούν ήδη στο 18,1% της προσφοράς, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορά μια μικρότερη χρονικά περίοδο. Αυτό δείχνει πως οι νέες αναπτύξεις έχουν επιστρέψει, κυρίως με τη μορφή σύγχρονων εξοχικών κατοικιών, βιλών και επενδυτικών ακινήτων.

Παρά την έντονη παρουσία νεότερων κατοικιών, η αγορά δεν στερείται παλαιότερου αποθέματος. Οι κατοικίες της περιόδου 1990-1999 αποτελούν το 11,1% της προσφοράς, ενώ εκείνες της δεκαετίας του 1980 φτάνουν το 10,3%. Ακολουθούν οι κατασκευές της περιόδου 1950-1959 με 7,8%, της δεκαετίας του 1970 με 7,2% και της δεκαετίας του 1960 με 6,4%.

Η παρουσία αυτού του παλαιότερου αποθέματος είναι σημαντική, καθώς σε πολλά νησιά των Ιονίων τα παλιά σπίτια, οι παραδοσιακές κατοικίες και τα ακίνητα προς ανακαίνιση αποτελούν ξεχωριστή επενδυτική κατηγορία. Για ορισμένους αγοραστές, ιδίως από το εξωτερικό, τα ακίνητα αυτά προσφέρουν δυνατότητα ανακατασκευής και δημιουργίας κατοικιών με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Ενεργειακή εικόνα καλύτερη από την αναμενόμενη

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει αφορά την ενεργειακή απόδοση. Μόλις το 16% των διαθέσιμων κατοικιών κατατάσσεται σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία, ποσοστό που θεωρείται θετικό για μια νησιωτική αγορά όπου κυριαρχούν οι μονοκατοικίες και οι αυτόνομες κατοικίες.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με τη σημαντική παρουσία νεότερων κατασκευών μετά το 2000 και κυρίως μετά το 2020, αλλά και με τη σταδιακή αναβάθμιση ακινήτων που προορίζονται για τουριστική εκμετάλλευση. Οι αγοραστές δίνουν, πλέον, μεγαλύτερο βάρος στο λειτουργικό κόστος, στην ενεργειακή συμπεριφορά και στις τεχνικές προδιαγραφές ενός ακινήτου, ειδικά όταν πρόκειται για εξοχικές κατοικίες που απευθύνονται και στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Τι δείχνει η συνολική εικόνα

Συνολικά, η αγορά κατοικίας στα Ιόνια Νησιά φαίνεται να κινείται σε μια πιο ώριμη, πιο σύνθετη και πιο επενδυτική κατεύθυνση. Η Κέρκυρα λειτουργεί ως η μεγάλη δεξαμενή προσφοράς, η Λευκάδα ανεβάζει τον πήχη των τιμών και των προδιαγραφών, η Κεφαλονιά διατηρεί έντονο χαρακτήρα αυτόνομων κατοικιών, ενώ η Ζάκυνθος παραμένει πιο προσιτή, αλλά με σημαντική παρουσία εξοχικών ακινήτων.

Η αυξημένη παρουσία μεσαίων και μεγάλων κατοικιών, η άνοδος των νεότερων κατασκευών, η περιορισμένη συμμετοχή μικρών ακινήτων και η σχετικά καλή ενεργειακή εικόνα δείχνουν ότι τα Ιόνια μετατρέπονται σταδιακά σε αγορά κατοικίας υψηλότερης ποιότητας. Πρόκειται για μια αγορά που δεν στηρίζεται μόνο στην παραδοσιακή ζήτηση για εξοχικό, αλλά ολοένα περισσότερο σε επενδυτικές επιλογές, τουριστική αξιοποίηση και ακίνητα με προοπτική υπεραξίας.

πηγή iefimerida.gr