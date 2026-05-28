Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο παιδί- Το εντόπισαν οι γονείς στο κρεβάτι του

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Ζαγοράς
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Πήλιο, όπου γονείς εντόπισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους.
Συγκεκριμένα, η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Ζαγοράς όταν οι γονείς του παιδιού πήγαν στο κρεβατάκι του και αντίκρισαν τον 9χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.
Άμεσα ειδοποίησαν το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Δυστυχώς όμως ήταν αργά.
Πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του.
