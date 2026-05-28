Πάτρα: Ολοκληρώθηκε το 4o Μουσικό Φεστιβάλ της Πολιτιστικής Ομάδας του UP FM- ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 το 4ο Μουσικό Φεστιβάλ της Πολιτιστικής Ομάδας του UP FM στον Κήπο του Σκαγιοπούλειου Ιδρύματος.

Περισσότεροι από 4.500 θεατές κατέκλυσαν τον χώρο και έγιναν μέρος μιας μεγάλης γιορτής μουσικής και πολιτισμού, απολαμβάνοντας ζωντανά τους Φοίβο Δεληβοριά, Stolen Mic και, Cilia Katrali σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε πως το UP FM Festival έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Πάτρας, αναφέρει η ανακοίνωση του UP FM και συνεχίζει:

"Το φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά πως ο πολιτισμός μπορεί να είναι ανοιχτός, συμμετοχικός και ζωντανός, μετατρέποντας τον Κήπο του Σκαγιοπούλειου σε ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας που ενώθηκαν μέσα από τη μουσική.

Ως Πολιτιστική Ομάδα του UP FM, ευχαριστούμε θερμά την Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών για την πολύτιμη οικονομική στήριξη, που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα για τη φιλοξενία και τη δωρεάν παραχώρηση του πανέμορφου χώρου του, καθώς και στον Δήμο Πατρέων για τη στήριξη και τη συμβολή του στις ανάγκες της διοργάνωσης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη ομάδα εθελοντών του UP FM, που με αφοσίωση, ενέργεια και αμέτρητες ώρες προσπάθειας έκαναν το 4ο UP FM Festival 2026 πραγματικότητα.

Ραντεβού στο επόμενο φεστιβάλ - ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο μουσικά".