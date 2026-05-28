Πάτρα: Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ από το «φλερτ» Αϊβαλή με Τσίπρα- Μοίραλης: «Ας αποφασίσει τι θέλει να κάνει»- Αϊβαλής: «Το τι θα κάνω θα φανεί τις επόμενες ημέρες»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο τοπικό ΠΑΣΟΚ η πιθανότητα στήριξης του Βασίλη Αϊβαλή στον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσία του στην παρουσίαση του νέου κόμματος «ΕΛ.Α.Σ.» στο Θησείο.

Ο Βασίλης Αϊβαλής, από την πλευρά του, χωρίς να αποκαλύπτει ακόμη τις προθέσεις του, παραδέχεται τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ θυμίζει ότι για την υποψηφιότητά του στον Δήμο Πατρέων τον είχαν στηρίξει και τα δύο κόμματα. Ο Συντονιστής της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μοίραλης, αντιδρά δημόσια και τον καλεί να αποφασίσει.

Ο ίδιος ο Βασίλης Αϊβαλής, μιλώντας στο thebest.gr, αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα. «Να θυμίσω ότι την υποψηφιότητά μου για τον Δήμο την είχαν στηρίξει και τα δύο κόμματα. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνω θα φανεί και θα το καταλάβετε τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ, για να γίνει μεγάλο κόμμα, πρέπει να γίνει ανώτερο σε τέτοια πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα προσκλητήριο προοδευτικών δυνάμεων και στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ακόμα και στην ιδρυτική του διακήρυξη μνημονεύει το ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της Αλλαγής», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Συντονιστής της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Μοίραλης, μιλώντας στο thebest.gr σχολίασε και την περίπτωση Αϊβαλή αλλά και του Γιώργου Παππά, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα το πρωί από τη θέση του στο Οικονομικό Επιμελητήριο και δήλωσε νωρίτερα στο thebest.gr, ότι είναι διαθέσιμος ως υποψήφιος βουλευτής της ΕΛ.Α.Σ. στον νομό Αχαΐας, εφόσον το επιθυμεί ο πρόεδρός της.

«Για τον κ. Παππά, να του πω καλή επιτυχία στην πολιτική του διαδρομή και στη νέα του σταδιοδρομία. Είναι σεβαστή η επιλογή του. Σε ό,τι αφορά τον κ. Αϊβαλή, πριν από περίπου δέκα ημέρες, σε συνέντευξή του, είπε ότι παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ και ότι θα διεκδικήσει και πάλι τον Δήμο Πατρέων, και προχθές ήταν στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ας αποφασίσει και αυτός τι θέλει να κάνει και να μην είναι σε δύο βάρκες. Εάν επιλέξει το κόμμα Τσίπρα, του εύχομαι να έχει και αυτός μια καλή πορεία και δύναμη σε ό,τι κάνει. Όσον αφορά τον Δήμο Πατρέων, όπου είναι επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, μετά τις εθνικές εκλογές θα δούμε ως κόμμα τι θα κάνουμε, είτε ο κ. Αϊβαλής μείνει στο ΠΑΣΟΚ, είτε πάει στο κόμμα Τσίπρα», κατέληξε ο κ. Μοίραλης.