Πάτρα: Με σημαντικές παρουσίες ξεκίνησε το Διεθνές Συνέδριο της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας

Με την εναρκτήρια ομιλία του κ. Φωκίωνα Ζαϊμη, Προέδρου της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας ξεκίνησε το πρωί στο Ρίο το Διεθνές Συνέδριο της CPMR που σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για πρώτη φορά διοργανώνεται στην Ελλάδα και στην καρδιά της Δυτικής Ελλάδος την Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, Περιφερειών και Φορέων της Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Ζαϊμης στην ομιλία αναφέρθηκε στην σημασία της ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου της CPMR, στην δυνατότητα που δίνεται να διαμορφωθούν κοινές προτάσεις για σημαντικά ζητήματα που σηματοδοτούν την συνεργασία, την συναντίληψη και τις κοινές δράσεις σε όλα τα επίπεδα. Ο ίδιος σημείωσε: «Είναι μια ακόμη ευκαιρία να συμφωνήσουμε σε βασικούς άξονες συνεργασίας στην ζώνη των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας και στην διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού και ανθεκτικού, σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή. Ενός πλαισίου που θα μας επιτρέψει να είμαστε ισχυροί στις ραγδαίες εξελίξεις, που συντελούνται πλέον σε όλα τα επίπεδα, από τις γεωπολιτικές αναταραχές μέχρι τις οικονομικές μεταβολές και τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η περίοδος που διανύουμε σήμερα, είναι μια κρίσιμη φάση που περνά ολόκληρος ο δυτικός κόσμος, μια περίοδος που συντελούνται ασταμάτητες αλλαγές στις διεθνείς ισορροπίες».

Εξηγώντας ότι «στην CPMR επιχειρούμε να έχουμε έναν ρόλο ενισχυτικό στις κεντρικές πολιτικές των κρατών, της Ε.Ε. και όλων των Οργανισμών. Χωρίς να έχουμε δική μας ξεχωριστή ατζέντα και χωρίς, ασφαλώς, να προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε τις Κυβερνήσεις και να χαράξουμε με κάποιον τρόπο εξωτερική πολιτική την οποία στις χώρες μας χαράσσουν οι Κυβερνήσεις. Αυτό όμως που κάνουμε είναι η παράλληλη δράση για το κοινό καλό των πολιτών μας, για το κοινό καλό των λαών των Παράκτιων Περιοχών των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου».

Μάλιστα, ο κ. Ζαϊμης, θέλοντας να αναδείξει την σημασία της συνεργασίας στον σύγχρονο κόσμο ανέφερε το παράδειγμα «του ενός κλαδιού που σπάει, απέναντι στα πολλά κλαδιά μαζί που δεν σπάνε αλλά δημιουργούν ένα κοινό, ανθεκτικό υλικό. Και είναι αυτό το παράδειγμα που πρέπει να μας οδηγεί στην πολιτική και τις δράσεις μας».

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται με σημαντικές ομιλίες από θεσμικούς εκπροσώπους Κυβερνήσεων, Περιφερειών και Φορέων.