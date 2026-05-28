Σοβαρό επεισόδιο βίας στο Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο της Πάτρας 11χρονος- Δύο συλλήψεις- Αναζητείται συνεργός

Στο Μεσολόγγι σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα έναν 11χρονο μαθητή, για το οποίο συνελήφθησαν δύο ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών, ενώ αναζητείται ένας ακόμη ενήλικος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επιτέθηκαν στον 11χρονο ασκώντας σωματική βία, με σκοπό να του αφαιρέσουν μικρό χρηματικό ποσό και τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες αργότερα οι ίδιοι φέρονται να επιτέθηκαν και σε συγγενικά πρόσωπα του παιδιού, ηλικίας 14 και 16 ετών, τα οποία δέχθηκαν χτυπήματα με τα χέρια και με ξύλινο αντικείμενο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου για ιατρική φροντίδα.

Οι δύο ανήλικοι έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τρίτου εμπλεκόμενου προσώπου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Μεσολόγγι, δυο ανήλικοι ηλικίας 15 και 14 ετών, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί, ένας ενήλικος

άνδρας, διότι προχθές το πρωί, με άσκηση σωματικής βίας απέσπασαν από 11χρονο μικρό χρηματικό ποσό και τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε.

Ο ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Επισημαίνεται ότι προχθές το απόγευμα οι τρεις κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε συγγενικά πρόσωπα του ανήλικου παθόντα ηλικίας 16 και 14

ετών, χτυπώντας τους με τα χέρια και με ένα κομμάτι ξύλου, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα των δυο ανήλικων συλληφθέντων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.