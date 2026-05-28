Αμφιλοχία: Εντοπίστηκε παλιό οξειδωμένο βλήμα σε οικόπεδο

Τι αναφέρει η αστυνομία
Παλαιό οξειδωμένο βλήμα εντοπίστηκε σε οικόπεδο στην Αμφιλοχία, με την περιοχή να αποκλείεται μέχρι την παραλαβή του από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στην Αμφιλοχία από πολίτη, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ένα παλιό οξειδωμένο βλήμα. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή για την παραλαβή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού.
Είσοδος της Chevron στο Block 10 στον Κυπαρισσιακό
Πανελλαδικές 2026: Στο «στρατηγείο» των θεμάτων – Πώς επιλέγονται και ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις
Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr