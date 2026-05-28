Αμφιλοχία: Εντοπίστηκε παλιό οξειδωμένο βλήμα σε οικόπεδο

Παλαιό οξειδωμένο βλήμα εντοπίστηκε σε οικόπεδο στην Αμφιλοχία, με την περιοχή να αποκλείεται μέχρι την παραλαβή του από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στην Αμφιλοχία από πολίτη, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ένα παλιό οξειδωμένο βλήμα. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή για την παραλαβή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού.