Μαρία Λεπενιώτη: Η ανώτατη δικαστικός που συνόδευσε τον Τσίπρα στον Άρειο Πάγο

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Άρειο Πάγο, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ).
Μαζί του εμφανίστηκε και η ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη, η οποία ήταν μία από τους πολλούς που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
Η παρουσία της κ. Λεπενιώτη προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2020, κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική.
