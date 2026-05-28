Δύο συλλήψεις για κατοχή ουσιών μετά από ελέγχους σε Πάτρα και Ιόνια Οδό

Δύο συλλήψεις σε Πάτρα και Ιόνια Οδό για κατοχή μικροποσοτήτων κάνναβης, έπειτα από αστυνομικούς ελέγχους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1) Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3- γραμμάρια κάνναβης.

2) Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Ιόνια Οδό, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4,2 γραμμάρια κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.