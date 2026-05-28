Πάτρα: Δύο συλλήψεις για κατοχή μαχαιριών

Δύο συλλήψεις για κατοχή μαχαιριών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα, έπειτα από αστυνομικούς ελέγχους σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1) Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

2) Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.