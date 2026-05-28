Γιώργος Παππάς: «Αν ο Τσίπρας μου το ζητήσει, θα είμαι υποψήφιος βουλευτής»- «Δεν υπήρξα ποτέ κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ»

Τη διαθεσιμότητά του να εκπροσωπήσει την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» στον νομό Αχαΐας εξέφρασε ο Γιώργος Παππάς, πρώην, πλέον, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, μιλώντας στο thebest.gr.

«Εάν ο πρόεδρος κρίνει ότι μπορώ να εκπροσωπήσω την "Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη" στον νομό Αχαΐας, θα το αξιολογήσω και προφανώς θα διατεθώ θετικά, γιατί θα είναι επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα. Είμαι διαθέσιμος και έχω θέσει τη διαθεσιμότητά μου σε τεχνοκρατικό και επιστημονικό επίπεδο», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Επίσης τονίζει ότι η σχέση του με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. είναι παλιά και στενή. «Είχα παρουσιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, την "Ιθάκη", στην Πάτρα. Ήμουν επιλογή του ίδιου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επιπρόσθετα, είμαι ανάμεσα στα 25 στελέχη που θα είμαστε πολύ κοντά στον πρόεδρο και θα λειτουργούμε συμβουλευτικά. Είμαστε άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του. Έχω, φυσικά, υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ.. Το επόμενο βήμα θα εξαρτηθεί από την επιθυμία του προέδρου», επισήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παππάς γνωστοποίησε σήμερα το πρωί την παραίτησή του από το Οικονομικό Επιμελητήριο, θέτοντας εαυτόν επίσημα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η παραίτηση δεν συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ: «Δεν υπήρξα κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε κανένα όργανο. Δεν είχα καμία συμμετοχή, οπότε δεν τίθεται θέμα ούτε παραίτησης αλλά ούτε και διαγραφής μου».

«Δεν πρέπει να συγχέουμε τον επιστημονικό φορέα με τα κόμματα. Είναι τελείως διαφορετικό να εκπροσωπείς έναν επαγγελματικό φορέα από το να εκπροσωπείς κόμματα. Πήρα αυτή την απόφαση πολιτικού σθένους και πολιτικής ευθύνης, να παραιτηθώ και να φροντίσω για τη διάδοχη κατάσταση στο Οικονομικό Επιμελητήριο με ένα πρόσωπο προοδευτικό. Το τοπικό ΠΑΣΟΚ, προφανώς, για να υπερασπίσει τη γενικότερη πολιτική εικόνα στο πανελλήνιο, δεν το δέχεται. Ήταν προσωπική μου επιλογή, δεν δέχομαι πιέσεις από κανέναν. Θα μπορούσα να το κάνω σε μια εβδομάδα ή μετά από έναν μήνα. Το έκανα τώρα για να μπορέσω να ασχοληθώ με το νέο μου εγχείρημα», κατέληξε.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την απόφασή του «απολύτως συνειδητή και οικειοθελή επιλογή ευθύνης», τονίζοντας ότι δεν αποτελεί αποτέλεσμα πιέσεων ή συμβιβασμών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας και της θεσμικής λειτουργίας του Επιμελητηρίου, αφήνοντας αιχμές για λογικές «κομματικού ελέγχου και πολιτικού συγκεντρωτισμού». Εξέφρασε, τέλος, την εμπιστοσύνη του στον αντιπρόεδρο Στέλιο Τζιβγινίδη για τη συνέχεια της διοίκησης, σημειώνοντας ότι η κοινή τους πορεία είχε στόχο «μία διοίκηση με προοδευτικό πρόσημο».